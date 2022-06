El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, afirmó este miércoles que "llegó la hora de debatir el salario universal" y dijo que es "unánime" entre los intendentes la idea de "la descentralización del control de los planes sociales en los municipios".



"Los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son los municipios. Esa es la esencia del planteo de Cristina. Llegó la hora de debatir el salario universal como herramienta para combatir la desigualdad estructural", expresó el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.



Insaurralde contó que realizó "una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los municipios".



De esa manera, Insaurralde se pronunció así en el debate que generaron los dichos sobre la administración de la ayuda social pronunciados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del plenario de la CTA que se realizó el lunes por el Día de la Bandera en Avellaneda.

"Bienvenido el debate de cara a la sociedad, no hay que tenerle miedo. Es muy positivo poder discutir sobre el presente y el futuro de nuestro país", sostuvo Insaurralde y consideró que "hay problemas estructurales que tiene la Argentina que requieren de un consenso democrático tendiente a resolverlos: el salario universal va en esa dirección y por eso es impostergable su debate".Asimismo, recordó que "Argentina Trabaja fue un programa muy exitoso que lanzó Néstor y continuó Cristina" y añadió: "Nuestra convicción es que los programas sociales tienen que tener una contraprestación y control del estado, eso es lo que estamos discutiendo".En tanto, sostuvo que "hay que construir un Estado fuerte, eficiente, transparente. La Argentina en general y la provincia de Buenos Aires en particular deben crecer vinculando al sector privado con el público, e incluso a los emergentes de la economía popular, con un rol preponderante de los municipios, como la principal puerta de atención hacia los vecinos y vecinas, y sus demandas".Para Insaurralde, "Cristina habla de frente cuando hay que hablar de frente. Dice lo que piensa con la espalda de una responsabilidad colectiva y la trayectoria de dos mandatos donde defendió al pueblo"."Las políticas sociales no pueden ser discrecionales. El mayor éxito de la Asignación Universal por Hijo es justamente la universalidad", concluyó Insaurralde.