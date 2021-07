El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, presidió la conmemoración local del 9 de julio junto a miles de vecinos y vecinas que participaron desde la plataforma virtual zoom y siguieron la transmisión por YouTube.

La Peña de la Patria de Lomas, que se realizó desde el Teatro del Municipio y se transmitió en vivo para toda la comunidad, contó con la presencia de representantes de las fuerzas vivas lomenses, artistas locales y la presentación de Soledad Pastorutti.



Martín Insaurralde dio un discurso a los vecinos y vecinas de Lomas y, junto a su esposa, la conductora Jésica Cirio, y su hija Chloe, participaron de un zoom con referentes de la sociedad civil. Además, disfrutaron números artísticos de Los Jóvenes Musiqueros, Martín Bravo, El Grito Folklore, Ensamble Sur y Ballet Raíces del Sur.



“Este día de la Patria nos encuentra en nuestro lugar en el mundo, en nuestra República de Lomas que tanto amamos. Hablar del orgullo de ser de Lomas no es algo abstracto. Es un sentimiento que forjamos en comunidad. Porque todas y todos los vecinos aportan a la construcción colectiva de un Municipio más inclusivo, más respetuoso con el entorno que nos rodea, más solidario, diverso e igualitario”, resaltó el jefe comunal.

Así fue la histórica jornada por el 9 de Julio en Lomas de Zamora.

Asimismo, indicó: “Quiero agradecer a nuestros héroes: médicas, médicos, vacunadoras, vacunadores, enfermeras, enfermeros, docentes, policías, bomberos, personal de defensa civil, comerciantes, industriales, trabajadoras y trabajadores, referentas y referentes sociales”.



Insaurralde recordó a las víctimas lomenses de coronavirus y señaló: “La Patria es el otro, la Patria somos todas y todos unidos. No hay Patria en soledad. No hay Patria si la política, que es la que tiene que tomar las decisiones para transformar las desigualdades en oportunidades, mira para el costado y considera a la mitad de la gente descartable. Por eso hoy más que nunca en nuestra Patria chica de Lomas reivindicamos la construcción de una Patria grande, llena de esperanza, sensible siempre al dolor del otro, que nos acerque a ese horizonte que llamamos pospandemia llenando de sentido cada día de esfuerzo”.

Para concluir, destacó el avance del operativo de vacunación: “Como dijo Cristina (Fernández de Kirchner), la vacuna es la verdadera libertad”.



Acompañaron al jefe comunal el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín; la diputada nacional Daniela Vilar; la presidenta del Consejo Deliberante, Marina Lesci; el jefe de Gabinete del Municipio, Martín Choren; el secretario de Cultura y Educación, Matías Gasparrini; y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Emiliano Piergiovanni.

Por otra parte, estuvieron presentes Ramona Cabrera de la asociación “Hijos y Padres” de Barrio Esperanza, Santa Catalina; Victoria Pereyra, enfermera y vacunadora; Daniel Vicente, comandante general del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora; Juan Carlos Peralta, presidente de la Comisión de Enlace de Veteranos de Malvinas de Lomas; Andrés Triana, jefe de la UTI COVID del Hospital de Llavallol; Elvira "Chichi" Cabrera, referenta del centro de jubilados “Nuevo Amanecer” de Villa Centenario; Nora Coll, referenta del club Juventud Unida de Falucho; Liliana Santucho Campos, vecina que armó una huerta en su casa y se está capacitando en el centro cultural San José; Martín Federico Fornelli, miembro del centro de estudiantes de la E.E.S.T. N°5 "2 de Abril"; y Claudia Roldan, directora de la escuela primaria N°12.