Bajo el anonimato en cuanto a qué lugar ocupará en las próximas elecciones, Martín Lousteau se despegó de Cambiemos al señalar tener "una visión del Estado y la economía distinta". A su vez, y en el marco de los 10 puntos de consenso, disparó contra Cristina Fernández de Kirchner, quien "no dialoga".

"En cada una de las páginas de #DebajoDelAgua uno está leyendo a Martín: combina datos científicos, con sentido común y experiencias personales." @slospennato en la presentación de mi nuevo libro ��#FILBuenosAires pic.twitter.com/lCKmIx99kb — Martín Lousteau (@GugaLusto) 5 de mayo de 2019

"El lugar que uno pueda o quiera ocupar depende de qué tan bien podamos armar aquellas cuestiones que pueden significar que la Argentina salga de donde está", dijo en relación a su lugar en las próximas elecciones. Este lunes, día en que presentó su libro "Debajo del agua", Lousteau comparó que "si Cambiemos es Argentina, yo estoy en Uruguay".

"Las crisis traen dos problemas. El más trágico es que generan más pobreza. El efecto a largo plazo es la pérdida de eficiencia del Estado. Es decir, la seguridad de que en el futuro también habrá más pobres." @andresmalamud en la presentación de #DebajodelAgua ��#FILBuenosAires pic.twitter.com/rB4Xgpq5Ej — Martín Lousteau (@GugaLusto) 5 de mayo de 2019

Acto seguido ejemplificó tener "una visión del Estado y de la economía, distinta. Nosotros nos sentimos representando a una de las alternativas que tiene la socialdemocracia en la Argentina, que no creo que eso sea lo que representa el PRO". Sin embargo, el ex ministro de Economía le hizo un guiño al acuerdo con la oposición que impulsa el gobierno sobre 10 puntos básicos para establecer políticas de Estado que se mantengan en el tiempo, gane quien gane las elecciones presidenciales.

Aunque puso en duda que el kirchnerismo se sume al debate con el Ejecutivo ya que dijo que Cristina Kirchner "no dialoga". No obstante, aclaró: "Hay dirigentes del espacio de ella que sí, y que tienen ideas que son interesantes. Entonces, ¿por qué no vas a dialogar?".