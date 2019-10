La candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad, Gisela Marziotta visitó los estudios de Crónica HD para brindar una entrevista exclusiva a Nancy Pazos, en su programa "Marca Pazos".

Allí, y ante la consulta dijo: "Estoy sorprendida con la recepción de la gente en las recorridas. Me llena de felicidad. Hay mucho en juego en la Ciudad de Buenos Aires después de tantos años".



"Esta bueno reconocer lo que se hizo en la etapa anterior. No puedo decir que son un buen Gobierno o una buena gestión", comentó sobre la actual gestión y agregó: "No puede decir que hay una buena gestión si hay 7 mil personas viviendo en la calle. En las hospitales no hay alcohol en gel".



Con respecto a los resultados de las últimas PASO manifestó que: "Respeto la voluntad popular e interpelo. Contamos cosas que no se informan y son medidas que atentan contra el bolsillo de los vecinos".



"Hay que ocuparse de cuestiones sanitarias", subrayó más tarde.



En tanto, sobre su espacio político aclaró: "Somos un gran equipo, no sólo somos Matías Lammens y yo, hay muchos profesionales detrás".



"No hay que estafar a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno está hace 12 años. Es parte de la mesa chica. En una Ciudad, con estos recursos nadie hizo nada para contener la crisis social", dijo más tarde.



Consultada por los resultados de las próximas elecciones presidenciales destacó que: "En una situación en la que se va a encontrar al país, todos vamos a tener que colaborar y acompañar a la situación y a la crisis, para poder salir adelante".



Y luego aclaró. "A partir del 10 de diciembre se van a tomar medidas de emergencia y hay que acompañar al Presidente".



Tras hablar de higiene y educación dijo: "Hay otro tema muy importante en la Ciudad, que es la inseguridad. La gente tiene miedo y siempre te nombra la inseguridad".



"Quiero empezar a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires a la seguridad como un Derecho Humano. Hay que trabajar con la policía y recuperar el vínculo con el vecino", declaró convencida.



Sobre su profesión y su paso a la política comentó: "Uno nunca deja de ser periodista, nunca voy a dejar de escribir, preguntar e investigar. No hay mucha distancia entre lo que vos haces como política que como periodista.Pero como política tenés la herramienta de la transformación".



"El Frente quería una mujer en las listas", manifestó ante la consulta de cómo se formó el espacio.



Sobre la fuerza Frente de Todos destacó: "De la fórmula me representa la combinación de Cristina y Alberto. Y creo fervientemente en la necesidad de la presencia de las mujeres en los parlamentos y legislaturas".



Por último, subrayó: "Queremos que nos voten el próximo 27. A Alberto como Presidente y a Matías (Lammens) y a mi para la Ciudad, queremos ganar y Gobernar desde el 10 de diciembre".