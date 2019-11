La ex candidata a vicejefa de Gobierno por el Frente de Todos, Gisela Marziotta, llamó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a ocuparse de las inundaciones que afectan a varios sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras las lluvias de este lunes, vecinos reportaron inundaciones en diversos barrios que incluyen Villa Crespo, Almagro, Once, Boedo, Palermo, Villa Uzrquiza y Villa Pueyrredón, entre otros.

En especial, l. candidata a vicejefa de la ciudad en las últimas elecciones hizo hincapié “en la situación de las más de 7000 personas que viven en la calle y otras tantas decenas de miles que viven en situaciones de vulnerabilidad en la ciudad”.

“Las lluvias pasan pero los problemas quedan. La crisis económica de los últimos años agrava aún más la situación de quienes más la sufren y no hay planes de contención para ellos. Es un cambio de paradigma en el modelo de ciudad por el cual vamos a seguir trabajando para cambiarlo”, expresó Marziotta.

Si bien durante la campaña, el presidente Macri aseguró que las obras ejecutadas imposibilitaban más inundaciones, particularmente en Palermo, los vecinos y vecinas denunciaron problemas en varias zonas.

“El gobierno de Rodríguez Larreta debe atender toda la situación generada tras las lluvias. No es verdad que la ciudad ya no se inunda, deben ordenarse las prioridades para que los porteñas y porteños no continúen siendo afectados”, opinó Marziotta.