A la espera de la formalización del pedido de juicio político contra el ministro de Justicia Germán Garavano, los diputados del PRO salieron una vez más en defensa del funcionario y cuestionaron la decisión de su aliada en Cambiemos, Elisa Carrió, de impulsar su separación del cargo.

El primero fue Pablo Tonelli, integrante a su vez del Consejo de la Magistratura. Tonelli consideró “exagerado” el pedido de “Lilita”, porque “una cosa es disentir con un ministro y otra cosa es pedirle el juicio político. Solo procede en caso extremadamente graves”, señaló en diálogo con la radio El Destape.

“Mi bloque no está de acuerdo con que haya que hacerle un juicio político a Garavano”, afirmó por su parte Eduardo Amadeo en diálogo con radio La Red, aunque aclaró que “eso no quiere decir que Carrió y sus diputados no puedan presentarlo”. “Ella aprieta porque quiere alcanzar sus objetivos, pero es una dirigente responsable”, opinó Amadeo.