Detalles de una jornada intensa. Este jueves, diversas organizaciones sociales que integran la izquierdista Unidad Piquetera marcharon esta tarde hasta la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en pleno centro porteño, en una jornada de protesta en reclamo de "trabajo genuino y mayor asistencia", lo que provocó demoras en todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires.



Así las cosas, en el marco de la protesta -que generó un caos vehicular en los ingresos a la Capital Federal desde la provincia de Buenos Aires- los manifestantes se apostaron desde las 10 en los costados del Puente Pueyrredón; en la intersección de la avenida Rivadavia y la General Paz, en Liniers; y en inmediaciones de la avenida General Paz y avenida Libertador, en la ciudad de Vicente López.



En tanto, las columnas de manifestantes, que marcharon con el lema "Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza", confluyeron por la tarde en la cartera de Desarrollo Social, ubicada en avenida Nueve de Julio y Moreno.



El pasado miércoles, tras un encuentro con dirigentes del secretariado de la CGT y de la CTA Autónoma, las organizaciones sociales ratificaron el nuevo "plan de lucha" que se reflejará hoy en las movilizaciones al centro de la ciudad de Buenos Aires, mientras que el lunes en el Obelisco votarán medidas a implementar contra lo que consideran un "ajuste".

Detalles de la jornada

Por su parte, el sector afirma que "la caída de los ingresos fijos, de salarios, jubilaciones y programas sociales es innegable, (y que) la inflación en alimentos superó en el primer cuatrimestre el 30%, dejando a millones en la pobreza y la indigencia".Además, en un comunicado, la coordinadora del MST-Teresa Vive, Mónica Sulle, cuestionó que "el gobierno sigue negando los reclamos de los trabajadores desocupados" y denunció un recorte en la asistencia a los comedores.Desde las 13.30 los manifestantes comenzaron a dirigirse hacia el Ministerio de Desarrollo organizados en tres columnas: desde el norte avanzaron por Avenida del Libertador, desde el Oeste por la Avenida Rivadavia y desde el sur por el Puente Pueyrredón generando caos vehicular en los principales accesos a la ciudad, con un corte total en la Avenida 9 de Julio en los cinco carriles mano hacia el Sur a las 14.30.Ya pasadas las 15.30, las columnas piqueteras comenzaron a arribar al Ministerio de Desarrollo Social, concentrándose en la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio.Según afirmó, dirigente del Polo Obrero Unidad, durante la protestes en declaraciones televisivas: "Es una gran movilización a nivel nacional con un reclamo central que tiene que ver con el trabajo y en lo inmediato con que los comedores sociales sean asistidos como corresponde, integralmente".

Además aseguró que no se trata de una "movilización partidaria" sino de una gran cantidad de organizaciones con un "reclamo fuertemente social" , y agregó que "en la Argentina se corta la calle porque hay muchos conflictos sociales que no tienen respuesta y llevan a estas medidas de lucha".Mientras que a las 17.15, luego de un breve acto frente al edificio de Desarrollo Social, comenzó la desconcentración de los manifestantes tras siete horas de movilización.Más tarde, y una vez finalizada la protesta, desde esa cartera refirieron en declaraciones a esta agencia que no recibieron durante el día de hoy ningún pedido de reunión por parte de los referentes de las organizaciones y que sigue en pie el encuentro pautado para mediados de la semana próxima.

Por su parte, Belliboni confirmó a Télam que el próximo lunes 13 al mediodía llevarán a cabo en el Obelisco un plenario piquetero con delegados de todo el país.En tanto, integrantes de organizaciones sociales agrupadas en el Frente de Lucha de Jujuy marcharon hoy en la ciudad capital y otras localidades de la provincia por trabajo, salario, contra el hambre y la pobreza, y por la apertura universal de programas sociales, según dijeron los referentes locales.La convocatoria, en adhesión a la jornada nacional, se extendió "a 27 localidades jujeñas para reclamar contra el ajuste y contra la inflación que está destruyendo los salarios sin una economía que salga adelante", afirmó el dirigente del Polo Obrero de Jujuy,