El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa se reunió con su equipo de seguridad encabezado por Diego Gorgal y disertó en el Congreso Seguridad 2018 realizado en la Universidad Nacional de San Martín.

Allí, afirmó que "la seguridad está en la base de cualquier contrato social. No es posible vivir en sociedad sin un mínimo de previsibilidad, sin un horizonte en el cual prever y prevenir eventualidades razonables".

"La seguridad no puede ser algo que sólo pensemos cuando nos falta, como inseguridad. Es algo que debemos pensar positiva y anticipadamente, como uno de los pilares de toda construcción social"., enfatizó Massa.

También manifestó la importancia de "descentralizar las fiscalías para que los fiscales estén junto a los móviles de seguridad y no en el edificio de Tribunales".



"Construir una política de seguridad es darle tranquilidad a los que no viven en barrios cerrados y que sufren día a día hechos delictivos" manifestó y agregó "resignarse a vivir con la inseguridad es decisión de una fuerza política mediocre, que no construye políticas reales que muestren resultados concretos".



En tanto, comentó: "Integrar la tecnología, la participación ciudadana y a las distintas fuerzas de seguridad, nos llevó a bajar 80% el delito en Tigre, permitiendo a los vecinos vivir más tranquilos".

Al mismo tiempo, presentó su libro "Así lo hicimos", en el que describe el exitoso modelo de Seguridad de Tigre, que logró disminuir un 80% el delito en ese municipio.

Por último, el líder del FR, fue recibido por el rector Carlos Greco y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Héctor Mazzei, y estuvo acompañado por los diputados provinciales Rubén Eslaiman y Ramiro Gutiérrez, el referente en Seguridad del FR, Gorgal, y Juan Eslaiman, concejal del FR en San Martín.