En su primera conferencia de prensa como precandidato presidencial por Alternativa Federal, brindada este lunes al mediodía en las oficinas de avenida del Libertador al 850, Sergio Massa criticó la política económica de Mauricio Macri, analizó la situación de Argentina, anunció medidas que llevará a cabo en caso de ser elegido como mandatario de nuestro país y se refirió al paro del 30 de abril.

Durante los primeros 20 minutos de la exposición, el precandidato presidencial de Alternativa Federal brindó un discurso en el que compartió sus reflexiones y enumeró dificultades que enfrentamos como sociedad: "Atravesamos una situación de mucha incertidumbre. Levantarse a la mañana y no saber cuánto está el dólar, no saber hacia dónde vamos en materia de lucha contra la inseguridad, no saber si vamos a tener o no trabajo. Pasamos un momento de enorme preocupación".

El ex intendente de Tigre continuó su discurso enumerando algunas de las medidas que tomará si es elegido como presidente de los argentinos. "Si el 10 de diciembre ganamos, vamos a rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El organismo nos prestó plata, no compró la Argentina", dijo.

Agregó: "Si fuera presidente llamaría a las fuerzas de oposición, a la Iglesia y a todos los sectores sindicales para explicarles que Argentina debe volver a ponerse en marcha. Debemos llegar a un acuerdo entre empresarios, trabajadores y Estado para lograr un proyecto de desarrollo económico. El camino para ponernos de pie, está en la actividad económica y en la industrialización de nuestro país. El camino de Argentina es con los trabajadores, con las pymes, con los comercios".



Además, aprovechó la oportunidad para cuestionar la política económica del Gobierno de Mauricio Macri y para hacerle un pedido al jefe de Estado: "El Gobierno parece no tener respuestas. El presidente no asume que fracasó en el camino e insiste, por capricho y soberbia, en un camino que lastima todos los días, cada vez más, a todos los argentinos. Macri debe convocar a Cristina Fernández de Kirchner y pactar cómo va a terminar este mandato".



"Nuestro país necesita dar pelea y, el presidente, tiene que 'parar la pelota' y animarse a tomar medidas extraordinarias ya que atravesamos un momento excepcional. No hay lugar para seguir tirando de una soga que se está rompiendo en la pelea del negocio de la grieta. La gente está muy lastimada y enojada. Nuestro país se está hundiendo y es hora de pelear, de dar batalla", insistió.

Al ser consultado sobre el paro del 30 de abril, convocado por las centrales obreras, Massa manifestó que "aunque intenten deslegitimar el reclamo desde la cuestión política, la verdad es que los argentinos están ofendidos y se sienten fuera del proyecto de país que ha planteado el presidente. La medida de fuerza de mañana es el grito de todos aquellos argentinos que están enojados, lastimados".

Finalmente, al responder una pregunta realizada por un periodista de Crónica, el precandidato presidencial se refirió a sus promesas de cara a las elecciones y sentenció: "No les estoy pidiendo que nos crean, estoy pidiendo que nos den la oportunidad. Ya probamos con la grieta y nos fue mal. Trabajamos con pasión y convicción para construir la alternativa que Argentina necesita".

Durante el espacio designado a la prensa para realizar preguntas a Sergio Massa, Crónica aprovechó para ser la voz del pueblo y resolvió las inquietudes de la gente a través de las redes sociales: