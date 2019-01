Sin referencias al kirchnerismo, pero destacando el proyecto de Alternativa Federal, Sergio Massa reafirmó su decisión de ser el candidato del espacio peronista que nuclea a la mayoría de los gobernadores del PJ. "Quiero ser Presidente o ayudar a construir una nueva mayoría para derrotar a Macri", señaló.



"¿Por qué voy a hablar yo de gente que ni siquiera es candidata?", eludió al ser consultado sobre las encuestas y la posibilidad de una alianza con Cristina Kirchner. Pese a eso, aseguró: "Mi desafío es construir una fuerza que le gane a Macri, no una candidatura que pierda en segunda vuelta". Y agregó: "Yo quiero liderar, quiero competir por el cariño de la gente con ideas y sin golpes bajos. Pero tengo claro que si mi responsabilidad tiene que estar en otro lugar lo voy a aceptar con alegría".



Además, rechazó el discurso del oficialismo. Días atrás el presidente Mauricio Macri, al dejar trascender que volverá a postularse, dijo que "setenta años de fiesta no se arreglan solamente en tres", a lo que Massa respondió: "Seguir discutiendo para atrás es lo que busca el gobierno, que quiere tapar sus fracasos comparándose con los fracasos anteriores. Es más, ahora ya no se queda con el último gobierno sino que va a los últimos 70 años. Se olvida de que la mitad de esos 70 años no los gobernó el peronismo: fueron dictaduras, radicales, Alianza y Cambiemos".



Una de las líneas sorpresivas fue cuando retomó una frase de Néstor Kirchner para destacar sus críticas al acuerdo de Macri con el FMI: "El acuerdo con el Fondo es injusto y desventajoso para la Argentina. Tenemos que rediscutir el acuerdo. Se lo planteamos al FMI: les dijimos que no apuntaba a lo prioritario, la inversión y la exportación: Argentina tiene que producir los dolares para pagar. Los muertos no pagan las deudas".



Por último, pidió dialogar sinceramente para lograr un gran acuerdo nacional: "Tenemos que convocar un acuerdo por la Argentina. Una Moncloa argentina, con empresarios y trabajadores, el gobierno y la oposición definiendo diez políticas de Estado más importantes: qu´q vamos a hacer con el desarrollo federal, el empleo, los planes sociales, la educación...".