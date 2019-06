Mientras define su futuro político entre sumarse al kirchnerismo, permanecer dentro de Alternativa Federal o aceptar la invitación de Cambiemos, Sergio Massa desmintió este martes un acercamiento con la gobernadora María Eugenia Vidal.

"No tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal. Sería bueno que los funcionarios del gobierno nacional dediquen su tiempo a gobernar", escribió el dirigente en su cuenta de Twitter en respuesta al anuncio de un diario porteño sobre un presunto encuentro ya pautado.

Las versiones se dispararon luego de otro fuerte rumor: que el presidente Mauricio Macri vetaría el decreto que él mismo firmó para, finalmente, permitir listas colectoras en territorio nacional, pensando en la provincia de Buenos Aires. El objetivo sería unir las boletas de María Eugenia Vidal gobernadora con los precandidatos presidenciales de Alternativa Federal. Un movimiento de emergencia, ante el acercamiento del tigrense con la oposición más dura que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El propio jefe de gabinete nacional, Marcos Peña, se hizo cargo de las versiones: "Son hipótesis que andan dando vueltas", apuntó. "Si hay otros candidatos presidenciales que quieren apoyar a nuestra gobernadora no me parece una alquimia. Son dinámicas provinciales, ha pasado en otras provincias. No me parece un atajo", completó.

Mientras tanto, Massa continúa la ronda de encuentros con sus dirigentes de mayor confianza antes de definir los próximos pasos. "Él sigue con el mandato del congreso del FR", le dijeron a "Crónica". Ese mensaje es claro: debe construir una mayoría "para derrotar a Macri".