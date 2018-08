Con eje en la protección de las PyMEs,y el Gobernador,recorrieron durante la jornada, las principales ciudades de Chubut , una de las provincias más golpeadas por la crisis económica actual.Al respecto, Massa explicó: "Mariano nos invitó a recorrer la producción y el trabajo de Chubut . Con nuestro equipo económico creemos que Argentina puede producir y venderle al mundo, pero tenemos que entender que el trabajo y la producción son el camino para que el país salga adelante"."Argentina no puede seguir con mercados abiertos indiscriminados sin medir consecuencias, bajo la idea de que abrirse al mundo es arrodillarse, porque esto produce daños a nuestras PyMEs que son las que generan empleo", manifestó Massa, quien agregó que “en Chubut hay 1800 PyMEs embargadas por AFIP, cuando en realidad deberíamos suspender los embargos porque es tiempo de poner en marcha el aparato productivo”, reafirmando el Proyecto de Ley Emergencia Fiscal PyME elaborado por el equipo técnico del FR para suspender por 180 días embargos y ejecuciones de la AFIP."El Gobierno tienen que entender que el problema de nuestro país no es quién nos presta plata, sino cómo cuidamos el trabajo argentino vendiendo producción nacional al mundo. Con este dólar, el salario rinde menos, tenemos que cuidar el trabajo y el salario de los argentinos", analizó Massa.Consultado sobre el trabajo con Arcioni, explicó: "El Gobernador me planteaba su preocupación porque el Gobierno mira a la Patagonia como un costo, y no como un lugar de desarrollo estratégico. Mariano no viene de la política, sin embargo los vecinos ven como un tipo que tenía su vida realizada, decidió abrazar a su provincia, pelear por recursos y enfrentar los problemas. Chubut es parte de futuro de la Argentina, por eso no vamos a permitir que se lleven por delante la Patagonia en nombre del ajuste fiscal".Por su parte, el Gobernador Arcioni manifestó que "Sergio es un importante dirigente de orden nacional, no sólo por la representatividad que tiene su bloque en el Congreso, sino por su gran capacidad de gestión. Sergio puede hacernos aportes muy grandes respecto a cómo poner en marcha el aparato productivo, ya que tiene el mejor equipo económico con experiencia comprobada".Massa y Arcioni recorrerieron las ciudades de Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Rawson, y visitaron la planta de arenas silíceas de Dolavon, el parque eólico Aluar, la empresa pesquera Iberconsa y la localidad de Diadema, donde funciona el yacimiento de exploración de hidrógeno, petróleo y energía eólica de la compañía Capsa.