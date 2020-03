El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a referentes de la oposición, ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa después del encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, en el marco de la pandemia del coronavirus que afecta al país.

Massa indicó que "cada 15 días, gobierno y oposición" se van a reunir y remarcó: "En esta pelea que tenemos que dar los argentinos no hay grieta".

Destacó que "se tomarán todas las medidas que sean necesarias" para "evitar que crezca la curva de casos" en Argentina. "Entre todos estamos encontrando un camino de solución al problema que nos toca enfrentar", añadió.

"Sepan que nuestra recomendación, la de todos los dirigentes, es cumplir con el aislamiento. Aislarse es aportar la vida, cuidarse y cuidar a los demás", sostuvo el presidente de la Cámara baja.

"La decisión del gobierno es tomar todas las medidas que sean necesarias y que la autoridad sanitaria considere", añadió.

Por su parte, el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, afirmó que el Presidente "es el comandante de esta batalla porque así lo decidió el país", al manifestar el apoyo de la oposición en la lucha contra el coronavirus.

"No queremos elegir ninguna vía que pueda ser un obstáculo", enfatizó Negri y afirmó: " Coronavirus no es política. Estamos absolutamente comprometidos y no hay ninguna especulación".

En tanto, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, calificó de "central y definitoria" la reunión que Fernández tendrá este jueves, a las 17, con los gobernadores para analizar nuevas medidas.



De la reunión con el Presidente participaron también, por la oposición, el jefe del bloque de diputados del Pro, Cristian Ritondo; el presidente del bloque de senadores del Pro, Humberto Schiavoni; el jefe de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y el titular de la bancada de diputados del Bloque Federal, Eduardo "Bali" Bucca".



Por el oficialismo asistieron además el senador Jorge Taiana y la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez.



Al respecto, Massa destacó que las distintas administraciones del área metropolitana pudieron "superar la grieta y trabajar juntos".



"El Presidente contó la alegría de ver" trabajar de manera conjunta al "gobierno nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta", destacó el legislador, al apuntar que "el 70% de los afectados, hasta acá, son del área metropolitana",