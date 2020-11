El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió este martes a representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y tres horas después a organizaciones antiabortistas nucleadas en la Mesa de Enlace Pro Vida.



De ambas reuniones participaron además dos diputados referenciados con el sector "verde" y otros dos con el "celeste", con la intención de mantener un equilibrio en las audiencias.



De la primera reunión, participaron las diputadas Silvia Lospennatto (PRO), Mónica Macha (Frente de Todos) y Jimena López (Frente de Todos); Malena Galmarini, titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); e integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.



Al término de la reunión, Macha señaló: “Fue un encuentro muy bueno y muy importante. Tenemos confianza plena en la palabra del presidente. El compromiso por el aborto legal fue parte de nuestra plataforma electoral y lo reafirmamos en cada momento, incluso en la apertura de sesiones y en cada declaración pública de Alberto Fernández“.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa recibió a representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Télam).

.



“Vamos a tener sesiones extraordinarias, así que el calendario parlamentario no es un obstáculo. Estamos trabajando en una estrategia conjunta con las organizaciones para generar las condiciones que necesitamos y estar en la misma línea, y nuestro objetivo no es el tratamiento en sí mismo sino ganar y que sea ley”, enfatizó la legisladora.



Para Macha, “el aborto legal es urgente por la deuda histórica. No es una necesidad de hoy, no es una urgencia de la coyuntura, es una urgencia en términos estructurales, de un derecho a la salud impugnado por años a las personas con capacidad de gestar”.

�� Hoy tuvimos una gran reunión en @DiputadosAR con @CampAbortoLegal para avanzar en el #AbortoLegal.



Trabajamos en una estrategia conjunta y tenemos el compromiso de @alferdez. Nuestro objetivo no es el tratamiento en sí mismo sino ganar y #QueSeaLey pic.twitter.com/dt4FzgHT2b — Mónica Macha (@MoniMacha) November 5, 2020





La Campaña informó al término del encuentro que “Massa sostuvo que el mejor momento para discutir el tema será cuando el presidente Alberto Fernández presente el proyecto del Ejecutivo”



En ese sentido, consignaron que el titular de la Cámara baja sostuvo que "ante la excepcionalidad de la pandemia las sesiones continuarán hasta febrero”.

.



“Intensificaremos la presión para que se inicie el tratamiento. No podemos esperar más y exigimos al Congreso de la Nación y al presidente Alberto Fernández hechos concretos para que tengamos Aborto Legal 2020”, remarcó la Campaña a través del comunicado..



Por su parte, los representantes de las organizaciones provida expusieron sobre su postura de que “l a vida no se debate”, y argumentaron que no es oportuno que se discuta el proyecto "en medio de una pandemia y con aumento de la pobreza".



Las reuniones estaban previstas para el miércoles de la semana pasada, pero el extenso debate en el plenario del proyecto de Presupuesto 2021 obligó a postergar los encuentros.



“ Ambas partes se llevan el mensaje de que el Congreso es un lugar neutral y abierto al debate de ideas. Si llega el proyecto del Ejecutivo se discutirá sin que haya faltas de respeto ni agresiones y a partir de las voluntades de los y las legisladoras”, señalaron fuentes parlamentarias al tanto de las reuniones.