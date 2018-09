El jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, afirmó que el Gobierno "no puede gobernar sin escuchar aquellas voces que piden una alternativa a la situación económica actual”, tras recibir a los principales representantes sindicales de la Corriente Federal de Trabajadores (moyanismo) y al triunviro cegetista Carlos Acuña, en la antesala del paro general de este martes.

Al cuestionar la política económica del oficialismo, Massa aseguró que “(Mauricio) Macri no escucha; el Gobierno no puede gobernar sin escuchar aquellas voces que piden una alternativa a la situación económica actual. Un gobierno sensato y sensible escucharía a la gente, no se esforzaría solo por caerle bien a los fondos en Nueva York", según un comunicado del Frente Renovador.

Massa, acompañado por los diputados nacionales de su espacio Marco Lavagna, Carla Pitiot y Facundo Moyano, se reunió en sus oficinas porteñas de la avenida del Libertador con Pablo Moyano (camioneros), Omar Plaini (Caniliitas), Sergio Palazzo (bancarios) y Hugo Benítez (textiles), entre otros, además del cegetista Acuña.

Durante la reunión, que duró casi dos horas, Massa también expresó: “vivimos la contradicción que un laburante paga más impuestos de acuerdo a su trabajo, que alguien que tiene la plata afuera del país”, para luego señalar que “el salario no es ganancia, es remuneración, y esto es una definición que da la Corte Suprema, no es algo que se nos ocurre a nosotros”.

Los representantes de la Corriente Federal se refirieron a la figura de Massa y su “responsabilidad de escuchar como líder nacional”, y se distanciaron del Gobierno al entender que “Macri que no escucha a quienes pedimos una alternativa. Hay una alternativa al ajuste y los despidos, esa es la clave para el futuro”.

La reunión, que había sido solicitada solicitada por los gremialistas, terminó con un llamado de Massa al Gobierno: “Se tiene que bajar del pedestal de la soberbia y juntarse con los sindicatos, trabajadores y sectores sociales".