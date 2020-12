El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró este domingo que el Gobierno está coordinando con las empresas alimenticias "un mecanismo de salida gradual y ordenada de precios máximos" de modo que el reacomodamiento de precios "no tenga una afectación sobre la canasta básica" y que permita recuperar el salario real en 2021.



Al mismo tiempo, destacó la recuperación de la actividad industrial y de la construcción a niveles mucho más altos que antes de la pandemia y sostuvo que se está acompañando a los sectores que aún no pudieron salir de la crisis, como el hotelero o la actividad cultural.



"Estamos conversando con los diferentes sectores de la cadena alimenticia para lograr un mecanismo de salida gradual y ordenada de Precios Máximos. Esto significa sacar el precio máximo de algunos productos como primer paso y, luego, generar una estrategia llevándolos al sistema de Precios Cuidados", afirmó Kulfas en una entrevista con Radio Milenium.

.

En ese sentido, el ministro dijo que los productos incluidos en el programa tuvieron un aumento de precios "muy por debajo del promedio de la inflación" y que, por ello, se está trabajando "sector por sector y se habla también con las cámaras y las empresas para que haya una salida que sea gradual y que no tenga una afectación sobre la canasta básica y que no golpee el bolsillo"."La idea es que el año 2021 se pueda recuperar el salario real", afirmó Kulfas, y sostuvo que este proceso implica "una negociación bastante intensa porque son muchísimos productos" pero que "de ninguna manera vamos a permitir que esto genere un efecto destructivo sobre el bolsillo".Por otra parte, consultado por el faltante de materiales para la construcción y el aumento de precios, dijo que la situación está "mucho mejor" que semanas atrás y adjudicó los problemas de faltantes a la combinación de una fuerte reactivación en las obras tras las menores restricciones por la pandemia y a cierto proceso especulativo."El despacho de cemento aumentó un 28% en noviembre. Literalmente está volando la demanda. Cuando pasa esto en una industria que estaba parada, que de repente la demanda empieza a crecer muy aceleradamente, es normal que haya estos desajustes que obviamente no son deseables pero esperemos que se siga normalizando las próximas semanas", aseguró Kulfas.

.

En ese sentido destacó el hecho de que la venta de materiales para la construcción en octubre fue "el mejor de los últimos 20 años" lo cual demuestra que " la industria de la construcción se puso en marcha de golpe con mucha fuerza"."El escenario es de recuperación de la actividad industrial y de la construcción. Se ve con bastante claridad indicadores anticipados de noviembre y diciembre positivos en torno al 3%. Incluso hay sectores que están creciendo muy por encima de este número, como los materiales de construcción y maquinaria agrícola", destacó Kulfas, aunque diferenció situaciones de este tipo con otros sectores como el hotelero o el de actividad cultural que "todavía están en crisis"."Esperamos que esta recuperación se consolide en los próximos meses obviamente conviviendo con algunos sectores que aún padecen la crisis, como la hotelería y la actividad cultural, que vienen más atrasados. Hay que acompañar a los sectores que padecen la crisis del coronavirus para que terminen de sumarse completamente a esta recuperación que está en marcha", concluyó.