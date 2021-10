A la espera de su declaración indagatoria como acusado de haber promovido el espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, el ex presidente Mauricio Macri encabezó este jueves un acto en Dolores. En su mensaje, cuestionó la citación ordenada por el juez subrogante Martín Bava, lanzó críticas al Gobierno y agradeció el acompañamiento de los militantes de Juntos por el Cambio.

"Acá estoy, tratando de entender esta citación intempestiva y sin fundamentos en medio de una campaña electoral”, sostuvo el ex jefe de Estado en la ciudad bonaerense. "Estamos tranquilos y sabemos lo que hicimos. "Si ellos creen que estos dos años de agresiones, descalificaciones y calumnias van a minar nuestro compromiso con ustedes, están muy equivocados", agregó.

Si ellos creen que con sus agresiones, descalificaciones, calumnias y su obsesión permanente con mi persona van a disminuir mi compromiso con los argentinos y con la defensa de nuestros valores están muy equivocados. pic.twitter.com/cgO25y81Ch — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 28, 2021

Ante un grupo de militantes que alentaban sus palabras al grito de "Sí, se puede", Macri aseguró que "con cada mentira más se fortalecen" sus convicciones. "Que hoy estemos acá significa que tenemos futuro y por eso el 12 de septiembre dijimos basta y el 14 vamos a ratificarlo. Gracias argentinos, los quiero con locura”, aseguró.

"Estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras buenas intenciones", afirmó el ex presidente desde el palco montado en la plaza, acompañado por referentes partidarios como Jorge Macri, Néstor Grindetti y Hernán Lombardi, entre otros. "Ya no somos borregos, no tenemos miedo, estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos", finalizó.

El ex mandatario fue precedido en la palabra por el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, y por la titular del PRO, Patricia Bullrich. "Todos los ciudadanos de bien están apoyando a Mauricio Macri. Somos la austeridad y la moral. Somos institucionalistas y republicanos. No te dejamos solo", dijo la ex ministra de Seguridad.

En tanto, el senador Alfredo De Angeli dijo "poner las manos en el fuego por Macri". "Es inocente", agregó.