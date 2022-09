El ex presidente Mauricio Macri denunció que fue amenazado de muerte a través de la red social Twitter. La demanda fue realizada el jueves pasado, mismo día en el que se dio el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la jueza María Eugenia Capuchetti está detrás de amabas causas.

"¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?", escribió en un violento mensaje el 30 de agosto el usuario @Luisanfer2442, quien en su perfil muestra que se llama "Luis Fernández" y que nació el 10 de septiembre de 1972. La cuenta, cuya ubicación dice que es de Las Heras, Santa Cruz, fue deshabilitada en las últimas horas.

Ante esto, la Dirección General de Seguridad Presencia Y Protección de Estado de la Superintendencia de Seguridad y Custodia, dependiente del Ministerio de Seguridad, fue la que presentó la denuncia.

Por su parte, el ex mandatario no fue el único que se llevó mensajes intimidatorios de este sujeto. Antes, el individuo había apuntado contra el fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, y los jueces que están con la misma además de amenazar a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. "Estoy pidiendo plata, para irte a matar a vos, a Luciani y a los jueces", el 23 de agosto el mismo usuario a la dirigente del PRO.

La cuenta de Twitter desde donde se lanzó la amenaza había sido creada hace cinco años, le pertenecía a un presunto "Luis Fernández" localizado en Las Heras, Santa Cruz, y con fecha de nacimiento del 10 de septiembre de 1972. "Las Islas Malvinas son argentinas. Jamás entregar un centímetro de nuestro suelo. Por Malvinas, siempre", se leía en su descripción, la cual acompañaba su foto de perfil de dichas islas con la bandera argentina.

A su vez, antes de ser deshabilitada, desde esta cuenta también se había lanzado una amenaza del 23 de agosto en contra del fiscal Diego Luciani, quien se encarga de la acusación contra la vicepresidenta en el juicio por la Causa Vialidad.