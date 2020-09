El ex presidente, Mauricio Macri, habló este martes a última hora tras haber sido intervenido en el Sanatorio Otamendi, del barrio porteño de Recoleta.

El líder de Juntos por el Cambio manifestó su agradecimiento a los profesionales de la salud que realizaron la operación, a través de su cuenta de la red social Twitter: "Gracias al sanatorio y al equipo médico que me acompañó hoy durante mi intervención".

Macri también garantizó que se encuentra recuperándose y que "está muy bien". Asimismo, tuvo palabras para las personas que le manifestaron su apoyo.

Gracias al sanatorio y al equipo médico que me acompañó hoy durante mi intervención. Gracias también a todos por sus buenos deseos y cariño. Estoy muy bien, recuperándome. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 23, 2020

El ex mandatario no perdió oportunidad para manifestarse con respecto a la situación que atraviesa el país a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "A pesar de esta cuarentena eterna no nos dejemos llevar por el miedo", afirmó en redes.

Por último, alertó a sus seguidores a hacerse chequeos médicos pese a las restricciones de circulación: "Vuelvan a hacerse chequeos de prevención y retomen los tratamientos necesarios. Que cada uno cuide su salud, su propia vida y la de sus familias".