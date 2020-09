El ex presidente Mauricio Macri llegó este jueves a la Argentina en un vuelo de la empresa Air France, después de haber estado algo más de un mes en Francia y Suiza, y por protocolo sanitario deberá cumplir con dos semanas de aislamiento junto a su familia.



Así lo confirmaron fuentes de su entorno a Télam, que detallaron que el ex mandatario viajó de Zurich (Suiza) a París (Francia) para abordar el vuelo comercial que lo trajo de regreso al país, que aterrizó esta mañana cerca de las 7 en el aeropuerto de Ezeiza.



Esta misma tarde, Macri mantendrá diferentes reuniones vía Zoom con colaboradores y dirigentes de Juntos por el Cambio, en las que no está confirmada la presencia de la titular del PRO y una de sus dirigentes más cercanas, Patricia Bullrich, quien permanece internada desde ayer luego de haber contraído coronavirus.

Un periplo que incluyó estadías en Francia y en Suiza

El ex presidente había partido desde el Aeropuerto de Ezeiza el 30 de julio junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia, y arribó a París un día después en el vuelo AF229, también de la compañía Air France.



El fundador de PRO aprovechó uno de los vuelos autorizados por el Gobierno argentino en medio de las restricciones por la pandemia, destinado a trasladar a extranjeros que deseaban retornar a Europa.

El ex mandatario debió permanecer en la capital francesa al menos 15 días para poder entrar a Suiza, donde debía cumplir tareas asociadas a su reciente nombramiento -en enero de este año- al frente de la Fundación FIFA.



En su segunda semana en Francia, Macri decidió pasar unos días de descanso en la Costa Azul de ese país. También estuvo reunido con el presidente francés Emmanuel Macron.

Mauricio Macri, Emmanuel Macron y las familias de ambos, en el Palacio del Elíseo.

El 18 de agosto ya estaba en Zurich, Suiza, donde publicó fotos desde su oficina en la Fundación FIFA y posteó un mensaje de apoyo a la marcha opositora que se había realizado el día anterior en la Argentina.



"Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Su paso de un día por Paraguay

El de Europa fue el segundo viaje de Macri en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno por la pandemia de coronavirus.



El 13 de julio pasado había viajado -por un día- a Paraguay, invitado por el ex presidente de ese país y dirigente del fútbol local, Horacio Cartes, y también mantuvo una audiencia con el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.