En el marco de la convocatoria por la Unidad y la Victoria, Máximo Kirchner junto a Alberto Fernández, Emilio Pérsico, Victoria Tolosa Paz y representantes políticos de todo el país pidió honrar el compromiso asumido con el pueblo y poner un freno a la especulación que genera alza de precios.

Además, convocó a todos y todas a construi. la Argentina que permita al pueblo la dignidad del trabajo.

Maximo agradeció la invitación y felicitó a la multitud presente. "Celebr. está invitación y a esta enorme asamblea del pueblo".

También pidió un enorme aplauso para todos los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, compañeros y compañeras que "pararon la olla en los barrios y que cuidaron a los enfermos para que no nos pase como con los héroes de Malvinas que cuando pase la pandemia el pueblo los olvida".

"Han sido seis años muy duros para nuestra gente, cuatro de macrismo, de insensibilidad, de ajuste, de perder el trabajo, de miedo a perderlo, de ser denigrados y estigmatizados, los trabajadores formales o de los sectores populares, de endeudamiento y de poner de rodillas a la Argentina", explicó el diputado nacional, que además agregó: "En el '19 fuimos a construir una victoria que permitiera un respiro a la mayoría de la gente . discutimos, debatimos y fuimos generosos y generosas. Pudimos en las urnas dar una inmensa demostración popular de qué Argentina no quería más ajuste y necesitaba empleo. salud, educación y trabajo".

"Llegamos a diciembre del 19 y Macri se había endeudado con el FMI en más de 44 mil millones de dólares solo por decir uno de los organismos multinacionales. Yo les quiero preguntar hoy aquí a ustedes si en sus barrios vieron esos 44 mil millones reflejados...", consultó a lor presentes Máximo. La negativa fue rotunda.

"Es necesario entende. lo grave de la situación que atraviesa y a la sumieron a nuestra patria. Esa plata prestada no fue invertida en su pueblo, en hacer escuelas, o jardines, tampoco en universidad o en asfalto, ni vereda. Tampoco sirvió para desarrollar más al sector PyMES o a la industria argentina", remarcó el diputado.

"Nada ha quedado entonces. Y fue en esa situación que le tocó al presidente hacerse cargo del destino de la patria por voluntad del pueblo", agregó, al tiempo que destacó: "Noventa y nueve días después la pandemia obligaba a la Argentina a tomar desiciones drásticas, incómodas, a veces antipáticas, pero tambie. inevitables con u. sistema de salud destruído, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Allí donde un. gobernadora se vanagloriaba de no abrir hospitales para su pueblo y justificaba que los más humildes no iban a las universidades. La iba de maleva y fuerte con los más débiles pero cuando debía levantar la voz al interior de su gobierno porque los humildes no daban más se call. la boca, dijo si Mauricio y se rajó para la Ciudad de Buenos Aires".

El diputado nacional recordó que en 2009 Néstor Kirchner sufrió una derrota en un contexto de emergencia sanitaria y contra "un colorado", y dijo: "pero aquella vez el ex presidente no tuvo tiempo para revertir esa elección y hoy si tenemos tiempo y el 14 de noviembre tenemos q demostrar lo que signific. el orgullo del pueblo y dar vuelta la taba".

"La pandemia ha demorado todo . faltan hacer muchas cosas. La velocidad de los deseos y anhelos e. más rápida que la velocidad de la construcción. Hay un pueblo qu. espera", indicó.

En este sentido agregó que es importante definir "cómo vamos a construir ese futuro y para eso necesitamos que los argentinos y argentinas se involucren con el destino de su país" porque "si nuestro pueblo no se involucra será muy difícil. Solo el pueblo va a salvar al pueblo" y finalmente pidió a los presentes: "Hay que dejar de lado este tiempo donde fuimos rehenes de las pantallas y los celulares. Basta de redes sociales virtuales, tenemos que vernos, discutir, llorar y reír pero juntos. Apostar a la. redes humanas".