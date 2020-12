El diputado nacional, Máximo Kirchner, aseguró que "hay que hacer un esfuerzo entre todos para salir adelante" y consideró que "no hay lugar para la queja", ni para "las peleas y las vituallas de la política".



"Pongamos muchas ganas, mucha fuerza, dejemos todo por los argentinos y argentinas, no hay lugar para la queja nuestra, afuera las peleas y las vituallas de la política, los que vienen a especular lo mejor que pueden hacer es armar otro espacio político", reclamó Kirchner en el acto en el Estadio Único de La Plata.



En otro pasaje de su discurso sostuvo que "los empresarios deben entender que los argentinos no dan más", y agregó que "no puede ser que todos los años quieran hacer lo mismo", en relación con algunas subas de precios registradas.



"Ha sido un año muy duro, pero ha sido mucho más duro para la gente que para los que estamos acá. Cuando conformamos el Frente de Todos el año pasado sabíamos que la tarea que teníamos por delante era muy compleja", dijo el líder de la bancada oficialista de Diputados.



Máximo Kirchner recordó que "la tarea más difícil después de ganar las elecciones era la de volver a poner a la Argentina de pie" y también que "ese 10 de diciembre, en la Casa Rosada, nadie pensaba que íbamos a debatir sobre lo que sucede en una pandemia".

.



"Eso se sumó a una enorme crisis económica, porque no nos olvidemos que hace nada, que hace dos años y medio, en abril de 2018 nos endeudábamos en 44 mil millones de pesos", agregó en referencia al préstamo del FMI al gobierno de Mauricio Macri.



En ese sentido, dijo que "el Estado fue construyendo herramientas todos los días para sacar a los argentinos y argentinas de la desesperanza" y puso de relieve que "en la Ciudad de Buenos Aires estuvieron un poco amarretes con el sector privado", en relación con las ayudas al sector privado en el marco de la pandemia.



"No como el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires -Axel Kicillof-, que le dio una gran mano a las pymes a lo largo y ancho de la provincia", contrapuso.



El diputado nacional aseveró: "Tenemos la responsabilidad de sacar el país adelante. La Argentina ha hecho un gran esfuerzo y tenemos que seguir haciéndolo con políticas activas; porque hay que pelear todos los días".



"Más allá del cansancio natural que todas y todos sentimos tenemos que estar atentos, que el desafío que tenemos para hacer despegar la economía es cuidarnos", concluyó.