El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos en el Congreso nacional, Máximo Kirchner, presidió la presentación de la Escuela de Gobierno 2021 del Frente Nacional Peronista. Durante la apertura del ciclo lectivo realizada vía Zoom, lo acompañaron el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y el diputado provincial y fundador del espacio, Julio Pereyra.



A diez años del lanzamiento del Frente Nacional Peronista (9/9/2010), en el que Néstor Kirchner fue el principal orador, hoy la Escuela de Gobierno abre su segunda edición con la misión de formar cuadros políticos integrales.

En esa dirección, el programa contempla la formación en Gestión Pública Bonaerense, Gestión Local y Gestión Social Local y se desarrollará entre abril y septiembre bajo la modalidad de clases virtuales para cumplir con el protocolo sanitario vigente.

Principales textuales de Máximo Kirchner:

- . “El último comunicado de Juntos por el Cambio ha desnudado lo que piensa su conducción”



- . “Se busca frustrar la esperanza de los argentinos y las argentinas. Parte de la formación política tiene que ver con la autoestima de nuestra gente, nuestra sociedad y nuestro pueblo. Siempre nos quieren hacer creer que de nada sirve, que los únicos que lo pueden hacer son ellos”



- . “Debemos formar a los que se acerquen a un partido político, en este caso el peronismo. Que quienes han tenido la experiencia de la gestión puedan trasmitirlas. Para no repetir errores y para los aciertos poder potenciarlos y hacerlos mejores. No hay gestiones perfectas. Macri lo piensa, pero nosotros no”



- . “Durante los 4 años de macrismo dimos una gran discusión interna. Nos hemos esforzado para encontrar una síntesis que le diera a la sociedad una opción de cara a las políticas que eran destinadas al fracaso de la Argentina, que son las políticas neoliberales. Argentina ya había vivido este tipo de políticas y ya habían fracasado”



- . “El desafío nuestro tiene que ver con cómo nos pensamos de cara a los desafíos del futuro. La derecha argentina que acaba de gobernar, había llegado con el mote de la eficiencia. Eran todos ceos que provenían del sector privado y que iban a hacer una gestión de la ostia. Fue una gestión de la ostia para ellos”



- . “Los conceptos y márgenes dentro de los que nos queremos mover tienen que ver con darle a la Argentina un futuro diferente. La derecha ofrece el futuro para una pequeña porción de la sociedad a la que le ofrece el siglo XXI mientras empuja a la mayoría al siglo XIX”



- . “El gobierno está frente a un acoso mediático constante. Cualquier medida es atacada. Quienes defendían una cosa hace unos días, la misma persona dice lo contrario. No hay cohesión, sólo se busca esmerilar y hacer daño. Lamentablemente, no han procesado de buena manera la derrota electoral del 2019. Y es una pena para todos”



- . “Se le exige a Alberto desde los medios de comunicación lo que nunca le exigieron al expresidente Mauricio Macri. Y se nota mucho”



- . “La mezquindad que se ha visto en el reciente comunicado de Juntos por el Cambio no sorprende. Así gobernaron y así son como oposición. Sé que dentro de esa fuerza política hay dirigentes y dirigentas que quieren otra Argentina”



- . “Los dirigentes de la oposición podrían visitar las terapias intensivas para no ser tan crueles”



- . “Esta pandemia ha demostrado que necesitamos generar una soberanía productiva”



- . “No podemos estimular los agobios en una sociedad agobiada. Esta situación nos ha puesto en los límites. Vamos a tener que sacar fuerza y tener mucha voluntad, conducta y disciplina. Es un tirón más para vacunar a quienes están en situación de riesgo. Es un esfuerzo más”



- . “Hay que traer cordura donde la oposición ofrece locura. Hay que ser firmes, estar enteros y entender que cuando la sociedad elige a sus gobernantes los elige para que tomen las decisiones que tienen que tomar digan lo que digan los medios de comunicación”

Entre los contenidos que se dictarán se incluyen: Historia de la Provincia de Buenos Aires, Régimen Electoral y de los Partidos Políticos en la provincia de Buenos Aires, Organización del Estado y estructura del gobierno bonaerense, Régimen Municipal bonaerense, Finanzas Provinciales, Finanzas Municipales Bonaerenses, Agenda de los Municipios Bonaerenses, Asociativismo Intermunicipal, Políticas de Desarrollo Económico Local, Cooperación Internacional Descentralizada, Planificación Estratégica, Instrumentos de Gestión Pública Municipal, Políticas de Seguridad Ciudadana, Instrumentos de Participación Ciudadana, Políticas Sociales, Economía Social y Solidaria, Políticas Educativas Locales, Políticas Culturales Locales, Políticas Locales de Medio Ambiente, Políticas de Salud en el Ámbito Local, Comunicación Política Local y Género y Política Local.