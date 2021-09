En el marco de un acto en la sede del Club Atlético Banco de la Nación Argentina, el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, le respondió al ex presidente Mauricio Macri sobre sus declaraciones, y expresó: "Yo le pido al expresidente que recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio".

"Hoy escuchaba que el expresidente decía que, o cambiábamos o nos teníamos que ir. Yo le pido que recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio, que tenga un poco de autocritica porque gobernó muy mal y eso hizo que se presentara a una reelección y no ganase", sostuvo junto al los precandidatos por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el titular de la Asociación Bancaria y precandidato a diputado, Sergio Palazzo.

El acto se realizó en la sede del Club Atlético Banco de la Nación Argentina.

"Le pido que baje un cambio porque si una derrota electoral habilita decirle a un gobierno que se tiene que ir, que pasa si ganamos. ¿Qué debería hacer él? Después de tanta muerte necesitamos un debate maduro sin tener que suprimir al que piensa distinto. Y él debería haber aprendido porque quiso suprimirnos y aquí estamos, dado todas las peleas", continuó el titular del PJ bonaerense.

No obstante, Máximo Kirchner también le dedicó un mensaje a la ex gobernadora bonaerense y precandidata de Juntos por el Cambio en la Ciudad, María Eugenia Vidal. "Nosotros no nos creemos moralmente superiores a nadie, pero tampoco inferiores. No creemos que se pueda tomar vino en un barrio y en otro, no; que la universidad sea para algunos si y otros, no. Esas lógicas, más allá de los nombres, es lo que debemos discutir en la Argentina. Gobernaron así siempre. Estuvieron regidos por un criterio excluyente", destacó.

"Somos mujeres y hombres que creemos que podemos tener un país diferente, no porque lo imaginemos como pasaba hasta el 2003. Lo creemos porque lo vivimos entre 2003 y 2015", indicó Máximo y agregó: "Se está terminando este invierno de las pantallas. Llegó la hora de las verdaderas redes sociales".

"Tenemos que recuperar las redes sociales, en los barrios, organizar y escuchar a la gente. Espero que el próximo 12 podamos confirmar el rumbo elegido en agosto de 2019 y en octubre" expresó a la vez que pidió no contestar a las provocaciones y a los discursos de odio. "Todas nuestras acciones políticas de un gobierno deben tener en el centro al ser humano", cerró.

Luego, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tomó la palabra y señaló que "es un poco cansador estar dando batallas y estar todo el día respondiendo mentiras" y criticó a su antecesora María Eugenia Vidal por la herencia recibida.

“Terminamos después de 20 meses la renegociación de deuda de la provincia de Buenos Aires, que aunque no lo quieran admitir fue una deuda tomada con total irresponsabilidad. Hace falta recordarlo porque estamos a pocos días de las elecciones”, sentenció.

Y continuó: “Nunca los escuchamos hacer una autocrítica sobre el desastre que habían hecho. De esa deuda que tomó Vidal, el 94% vencía en el período siguiente. Nos tiró la deuda, nos tiró el problema y esto afecta la vida de todos y cada uno de los bonaerenses”.