El diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner se refirió al apoyo popular que recibió su madre y vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, durante toda la semana en la entrada de su domicilio en Recoleta.

"Si a Cristina la defiende la gente, es porque siempre actuó en función de las mayorías", resaltó Máximo, quien apuntó que "en la elección que viene, la obligación de los dirigentes es hablar con los trabajadores para que no les vendan ningún bolazo".

En ese sentido, remarcó que "la mejor forma de defender a quien queramos defender es defender nuestra patria, porque van a venir por la flexibilización laboral, por la flexibilización impositiva y luego por la flexibilización ambiental, para sacar nuestros recursos a como dé lugar".

"Un día puede ser una persona, otro día puede ser otra persona. Las ideas económicas que ellos expresan necesitan de la supresión de aquellos que resisten políticas que excluyen a la mayoría del pueblo. No solo se trata si van o no por una persona sino porque lo que representan esas personas", expresó.

Por su parte, el legislador realizó fuertes cuestionamientos contra el ex presidente y referente de Juntos por el Cambio Mauricio Macri y sostuvo que "dónde él ve mafia en el sistema judicial, en el sistema que defiende a los trabajadores, los demás funcionan todos bien".

"Como dirigente me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada que Macri ventile de ellos, para que se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes. Hay que sacarse la pata de encima", resaltó el diputado nacional.

A su vez, Máximo Kirchner apuntó que en caso de que la oposición vuelva a la Casa Rosada en el 2023, habrá "flexibilización laboral, flexibilización impositiva para que ellos inviertan, porque nos extorsionan para liquidar los dólares de lo que sale del suelo argentino".

Además, el dirigente apuntó contra el Fondo Monetario Internacional por el dinero desembolsado durante la gestión macrista y afirmó que le "cuesta pensar cómo el FMI no imaginó cómo iba a hacer la capacidad de repago".