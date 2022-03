A un mes de haber presentado su renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner no estuvo presente este martes en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso nacional. El legislador eligió permanecer en Río Gallegos, desde donde siguió el discurso del presidente Alberto Fernández.

La ausencia de Máximo Kirchner en el Parlamento no fue la única relacionada con La Cámpora. Tampoco asistió el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, que se encuentra en España, donde se reunirá con funcionarios locales y participará de un evento de tecnología. A esas ausencias se sumaron las del canciller Santiago Cafiero (en Ginebra, para la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU) y el ministro Aníbal Fernández (viajó a una cumbre en Bruselas).

La última aparición pública de Máximo Kirchner se produjo días atrás, cuando compartió un acto en Chubut junto a 'Wado' De Pedro; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el gobernador Mariano Arcioni.

.

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista

La ausencia del Máximo Kirchner en la apertura de las sesiones ordinarias tuvo lugar un mes después de haber anunciado su renuncia a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Su alejamiento se produjo el 31 de enero pasado, cuando expresó su desacuerdo con la estrategia utilizada por el gobierno para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, indicó el legislador en un comunicado.

.

Máximo Kirchner aclaró que continuará "dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno", aunque opinió que "es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del FMI, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023″.

“Por comprensión histórica, por mandato popular y por decisión política, mi postura no busca señalar a quienes acompañan de manera crítica o directamente festejan, como he leído. Ojalá todo salga en los próximos años como el sistema político, económico y mediático argentino promete y mis palabras sean las de alguien que en base a la experiencia histórica solo se equivocó y no hizo otra cosa que dejar un lugar para seguir ayudando. No busco estar a la izquierda, ni mucho menos a la derecha de nadie, categorías que ya no alcanzan para explicar la realidad”, resumió el diputado nacional.