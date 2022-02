"Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado". Con esas palabras, el diputado Máximo Kirchner dio a conocer una de las razones por las que renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja.

En desacuerdo con el entendimiento con el FMI anunciado el último viernes, el legislador oficialista resolvió dar un paso al costado y provocó diferentes reacciones en el Gobierno. "Me llamó para anticiparme su renuncia y traté de convencerlo de que no lo haga, pero me dijo que estaba convencido de que eso era lo mejor. Así que no tenía sentido impedirlo", comentó el presidente Alberto Fernández. Y quien también se refirió a la dimisión fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuyo fue rol en el acuerdo fue criticado por el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

.

La palabra de Guzmán tras la renuncia de Máximo Kirchner

"Lo que construimos fue una alternativa razonable", respondió el titular del Palacio de Hacienda, luego de los cuestionamientos realizados por el diputado del Frente de Todos en su carta. "Nadie en nuestro espacio puede estar contento con tener al Fondo Monetario en nuestro país, pero se hizo todo lo que se pudo hacer", agregó en declaraciones televisivas.

Guzmán dejó en claro, además, qué hubiera pasado si la Argentina no llegaba a un entendimiento con el organismo multilateral. "Era dar un paso a lo desconocido. Abrir la puerta a la angustia, con consecuencias en la producción, el empleo y una mayor inflación", advirtió el ministro. Y luego explicó que el país se "expuso a los más poderosos del mundo" cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió recurrir al FMI en 2018.

.

Al ser consultado sobre las negociaciones por la deuda contraída por el anterior gobierno, Guzmán rescató el apoyo de "prácticamente todos los gobernadores" y también de sindicatos, movimientos sociales y empresarios al entendimiento alcanzado por el país. "Nuestra visión es que, con el acuerdo que alcanzamos, la Argentina va a seguir creciendo, va a seguir creando trabajo, y gradualmente vamos a seguir bajando la inflación", opinó.

Por último, el ministro de Economía sostuvo que habrá una focalización en las tarifas de energía. "Vamos a destinar los subsidios a los segmentos que realmente lo necesitan, los más vulnerables”, manifestó. Y en ese sentido agregó que se quitarán para los que “tienen efectivamente capacidad de pagar” la tarifa completa.

“La empresa recibe el valor de esa factura. Lo que ocurre es que el Estado paga una parte. Ahora, lo que va a pasar es que van a bajar los subsidios, y un sector de la población, los más pudientes, van a pagar más”, concluyó.