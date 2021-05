En el marco de la finalización de la campaña de vacunación contra el Covid de adultos mayores que residen en hogares de PAMI de la Provincia, Máximo Kirchner, titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, recorrió junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, y al intendente Gustavo Menéndez el vacunatorio ubicado en el Hogar Geriátrico Santa Susana de Merlo.

“Estamos celebrando que concluyó la vacunación de todos los adultos y adultas mayores que residen en hogares de PAMI que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos y convencidas que el sujeto principal de las acciones que llevamos adelante es el ser humano”, destacó el diputado.

.

“Ver la cara de nuestros mayores vacunándose, la alegría del personal de salud que pone el cuerpo cotidianamente es muy destacable y tenemos que elogiarlo. Lamentablemente, estas historias conmovedoras, estas historias mínimas las ocultan algunos medios sobredimensionando las declaraciones de algunos personajes menores”, expresó Kirchner.

“Esto es lo más lindo de la actividad política como herramienta de transformación. Mientras muchos trabajan diariamente por los demás, hay otros que tuitean y generan cizaña. Esta gente es la importante, vacunada, con más herramientas para enfrentar el virus. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande que es darle soluciones a la gente, para eso nos eligieron”, opinó el legislador nacional del Frente de Todos.

Kirchner, luego, agregó: “Lo que tenemos que hacer es implementar las medidas necesarias y avanzar en la vacunación tratando de que haya una gran presencialidad de las familias argentinas en las mesas de fin de año”.

Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Luana Volnovich, entre otros, durante la recorrida por el vacunatorio de Merlo.

El atentado al local partidario y las declaraciones de Patricia Bulrrich

Consultado por la bomba que estalló en un local partidario del Frente de Todos en la ciudad de Bahía Blanca, Kirchner se refirió a la intolerancia que generan desde algunos espacios en complicidad con ciertos medios: “Algunos fomentan la intolerancia de manera constante, señalan, mienten y estigmatizan a un espacio político, y entonces una persona actúa de esta manera porque se siente amparado por ese sector para llevar adelante esas acciones. Tenemos que estar tranquilos y trabajar para fomentar el compromiso y alentar la organización social. Sabemos que en el contexto de pandemia es difícil y es un escenario más complejo, pero tenemos que seguir generando transformaciones necesarias para desarticular los escenarios que se crean mintiendo y estigmatizando desde algunos medios”.

.

En tanto, sobre las declaraciones de Patricia Bullrich, Máximo indicó: “Creo que se le da mucha entidad a un personaje menor que busca llamar la atención y en función de eso dice cualquier barbaridad de la que se hace eco un sector de la oposición, no toda eso es importante aclararlo”.

Kirchner, sobre el Gobierno de Mauricio Macri

"En mi caso nunca esperé nada de Macri, ni antes de ser presidente, ni cuando fue presidente ni después. Es un personaje bastante egoísta, bastante egocéntrico que no le ha hecho nada bien a la Argentina, que tuvo el gran honor de gobernar a los argentinos y a las argentinas”, dijo luego en relación a la actitud del dirigente de Juntos por el Cambio.

“No hay mayor honor para un argentino que gobernar su país y él lo ha hecho con un desprecio por su gente pocas veces visto, por lo menos para mí desde el 83 en adelante. Creo que no solo no cumplió con ninguno de los objetivos que le propuso a los argentinos, sino que fue en sentido opuesto a las promesas. Puede pasar que propongamos diferentes acciones políticas y no se puedan llevar adelante, pero nunca pueden ir en sentido antagónico de lo que fue propuesto. Y hoy señala con el dedo al presidente, pero se olvida de que hay tres dedos que lo señalan a él. Ha sido un gran responsable de la situación económica que recibió Alberto (Fernández), muy diferente a la que recibió en diciembre de 2015", prosiguió el diputado.

.

“Lo que uno esperaba de un ex presidente era que fuera más solidario y fue todo lo contrario. Lo de Macri ha sido constante en tratar de sabotear la esperanza de los argentinos. Creo como ya he dicho que se trata de una actitud basada en un rencor personal por ser el primer presidente que no reeligió”, manifestó Kirchner.

“Sabemos que hay problemas económicos que dejó Macri que se suman a otros que genera la pandemia, otros que son propios del sistema económico y tenemos que trabajar en dar soluciones a la gente en ese contexto”, explicó el legislador para luego continuar: “La mala saña, sembrar cizaña entre argentinos y argentinas no es la manera. Tenemos que muchas veces estar tranquilos y no darle más entidad a personajes menores de la que tienen”.

“Después de Macri la Argentina quedó muy endeudada aunque algunos lo obvien cuando hacen sus análisis. Pensemos que el FMI hace un préstamo para la pandemia a nivel mundial que es equivalente al préstamo que recibió Macri. Ese no fue un préstamo que se capitalizó en cambiarle la vida a la gente, en rutas, en infraestructura sino que fue timba financiera. Nunca Macri ha sido una persona humilde, confío en otros dirigentes de la oposición que llevan adelante una democracia sana”, concluyó.