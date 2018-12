La primer ministro de Reino Unido, Theresa May, aseguró que su visita a Buenos Aires marcó "un hito en las relaciones de ambos países" al igual que su reunión con el presidente Mauricio Macri, con quien mantuvo una "muy buena conversación" sobre la "asociación" entre los países por "inversión y comercio".



"También le dimos acogida al nuevo acuerdo por el vuelo vía Córdoba con Malvinas, que es otro hito que hemos logrado juntos", celebró la británica, al ofrecer una conferencia de prensa en el predio de Costa Salguero, donde se desarrolló la Cumbre de Líderes del G20.



La líder británica comenzó su breve contacto con la prensa con una introducción en la que recordó al recientemente fallecido ex mandatario de los Estados Unidos, George Bush, felicitó a Macri por su Presidencia del G20 y ratificó que la organización argentina le ofreció "una gran bienvenida".



Luego de reiterar que con el brexit el Reino Unido va a tener finalmente "una política comercial independiente", y se refirió a la expectativa que abriría ese escenario para fortalecer los vínculos comerciales tanto con Argentina como con el resto de los países que conforman el Mercosur.



"Me complace haber tenido esta discusión con el presidente Macri ayer sobre lo que será la relación futura entre el Reino Unido y la Argentina. Esa relación se está desarrollando, está creciendo. Hemos dado pasos hacia adelante y recibimos con beneplácito el corredor vía Córdoba a Malvinas", añadió.



En esa misma línea, aseguró que "desde luego" la apuesta de ambas naciones será la de seguir "fortaleciendo" la relación bilateral con mayor profundidad "una vez que dejemos la Unión Europea" pero que, de todos modos, es "una relación en crecimiento" que "continuará desarrollándose".