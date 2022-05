La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, publicó este viernes en sus redes sociales un video desmintiendo y rechazando una por una las constantes operaciones en su contra por parte de los medios opositores dominantes y en el mismo, dio cuenta a los vecinos y vecinas del distrito de las mentiras publicadas en las últimas semanas con respecto a las cooperativas y a la inexistente fuga de dinero a cuentas en el exterior, a lo que calificó como “una mentira total y absoluta”.

Al respecto, Mayra afirmó: “Hace poco más de un mes circula una noticia falsa en medios nacionales y en redes, en la que se me acusa de fugar plata a Miami y de hacer pagos a cooperativas que no trabajan. Esto es una mentira total y absoluta”. Y destacó: “Es falso que la plata de los contribuyentes de Quilmes fue a parar a EE.UU. Yo no tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Todos mis bienes están en Argentina y declarados desde el año 2009”.

En este contexto, la Intendenta aseguró: “¿Qué buscan con estas mentiras? Buscan ensuciarnos, buscan engañar a los vecinos y buscan obstaculizar el trabajo que venimos realizando en el municipio. Esta operación mediática no es la primera, y creo, lamentablemente, que tampoco será la última. Por eso quiero buscar y sostener este modo de contacto directo con mis vecinos, como cuando nos encontramos en las reuniones de gestión en los clubes, en las sociedades de fomento, en los centros de jubilados”.

Y resaltó: “Tienen como objetivo generar malestar entre nosotros, quieren que desconfíen de mí, de esta Intendenta y del trabajo que en Quilmes se hace y que ustedes pueden verlo en la calle. Lo que muestran en la pantalla no es la verdad, la realidad es otra. Los periodistas y dueños de medios responden a intereses y sepan que los intereses a los que ellos responden, justamente, no son los de los vecinos y vecinas de Quilmes. Yo sí cuido los intereses de mis vecinos, yo sí represento los intereses de los vecinos de Quilmes. Ellos, periodistas y dueños de medios, tienen otros, y sería bueno saber a qué intereses responden para mentir tan impunemente sobre nosotros como lo hacen”.

Mayra dio ejemplos de cómo desde los medios opositores y dominantes la vienen atacando desde que inició la Intendencia en diciembre de 2019: “Desde que asumimos la gestión se han dicho y hasta me han denunciado por diferentes cosas: por vacunados VIP, y fue falso. Mi mamá, mi papá, mi familia, yo misma nos vacunamos cuando nos llegó el turno como a cualquier vecino. Han difamado a la Comisión de Festejos de Solano y a los artistas que participaron de ese evento aniversario de esa localidad; se metieron con mi hija mintiendo sobre el establecimiento educativo al que asiste, ¡¡¡han inventado hasta vivos de protestas en barrios de Quilmes poniendo imágenes de Chile!!!”.

Nuestro municipio efectivamente contrató cooperativas de trabajo para realizar tareas de mantenimiento, limpieza, riego, puesta en valor y embellecimiento de los principales accesos y espacios públicos de nuestro municipio. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) May 27, 2022

Y agregó: “La verdad, no son creativos, ya los conocemos. Mienten, engañan, generan odio y generan violencia contra un grupo determinado de dirigentes de un sector político, del kirchnerismo, y si sos mujer y de La Cámpora, mucho peor. Al resto de los dirigentes políticos de este país los tratan bien, los cuidan, no les preguntan nada; nadie aquí se pregunta, por ejemplo, cuánto gasta (Horacio) Rodríguez Larreta en mantener los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires, o cuánto gasta en la publicidad que hace permanentemente de su gestión”.

Durante su discurso, la Jefa comunal de Quilmes sostuvo: “Nuestro municipio efectivamente contrató cooperativas de trabajo para realizar tareas de mantenimiento, limpieza, riego, puesta en valor y embellecimiento de los principales accesos y espacios públicos de nuestro municipio. ¿Y por qué lo hicimos con cooperativas? Porque cuando asumimos nuestra gestión, en el área de Parques y Paseos, de Servicios Públicos, había sólo 23 personas para esas tareas; 23 trabajadores que son insuficientes para poder mantener limpios más de 150 espacios que tenemos en Quilmes. Y por eso decidí continuar con el trabajo que hacían las cooperativas en el municipio de Quilmes desde el año 2009”.

Realizan obras de agua, de cloacas, limpieza de arroyos, pequeñas intervenciones urbanas y el mantenimiento de alrededor de 30 puntos de Quilmes. Este mes representa una inversión de $42.382.000, este monto comprende camiones, equipamiento, insumos y personal. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) May 27, 2022

“La realización de estas tareas a través de cooperativas de trabajo es una herramienta habitual también en otros municipios, porque la ley permite contratar en forma directa pudiendo resolver lo inmediato, y además es una forma de inclusión social y de generación de empleo. Con este esquema de trabajo que estamos realizando desde marzo de 2021 en nuestro municipio, se generan 200 puestos de trabajo, 200 personas que trabajan en Quilmes dentro de las cooperativas de limpieza”, indicó la Intendenta.

En esa línea, Mayra explicó que “actualmente trabajan distintas cooperativas en nuestro distrito, realizan obras de agua, de cloacas, de limpieza de arroyos, realizan también pequeñas intervenciones urbanas, como veredas, y particularmente, para limpieza en la vía pública son cooperativas que emplean como ya dije, 200 personas o más y realizan el mantenimiento de alrededor de 30 puntos de Quilmes. Este mes representa una inversión de 42.382.000 pesos, y este monto comprende camiones, equipamiento, insumos y personal”.

Desde que asumimos la gestión me denunciaron por vacunados VIP, absolutamente falso. Difamaron a la comisión de festejos de Solano y a los artistas que participaron de ese evento, se metieron con mi hija mintiendo sobre el establecimiento educativo al que asiste. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) May 27, 2022

De esta manera, la Jefa comunal subrayó: “Entonces, nosotros queremos terminar con la desidia y la desinversión en nuestros espacios públicos, siempre feos, oscuros y sucios; queremos dejar atrás la diferencia entre Quilmes y los distritos vecinos. Y trabajamos por un municipio más limpio, más ordenado, que con la acción de todos los días vaya mejorando, y llegar así a vivir en un Quilmes digno, como todos y todas nos merecemos, donde las familias puedan disfrutar las plazas y donde sientan orgullo al llegar a su casa”.

Frente a todo este cuadro, Mayra aseveró: “Por eso, lo primero que hice ante esta operación mediática fue autodenunciarme. Sí, denunciarme a mí misma para que se inicie una investigación, porque soy la primera interesada en que se conozca la verdad. Confío en que se haga justicia y quiero, y sería justo, que los mismos que hoy se toman tanto tiempo para difamarme, cuando se conozca la verdad, también la den a conocer a los ciudadanos y a las ciudadanas. Porque decir la verdad es un principio del periodismo y parece que algunos se han olvidado”.

Los periodistas y dueños de medios responden a intereses que no son los de los vecinos de Quilmes. Yo sí cuido los intereses de mis vecinos, ellos tienen otros, sería bueno saber a qué intereses responden para mentir tan impunemente sobre nosotros como lo hacen. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) May 27, 2022

En este marco señaló: “Quiero que mis vecinos sepan, que si hay actos procesales de la investigación en marcha es porque le pedí a mi equipo legal del municipio que se presente voluntariamente a brindar toda la información al Poder Judicial”.

Así, la Intendenta enumeró: “Porque todas las contrataciones se hicieron respetando los procedimientos administrativos, a través de expedientes auditables por los organismos de control. Porque en ninguna de las cooperativas figuran funcionarios de esta gestión ni familiares. Porque los recursos destinados a mantenimiento de espacios públicos se usaron y se usan para eso”.

Es falso que la plata de los contribuyentes de Quilmes fue a parar a una cuenta en Estados Unidos. Yo no tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Mis bienes están en Argentina y declarados desde el año 2009. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) May 27, 2022

Mayra concluyó su mensaje y afirmó: “Quiero que sepan que no vamos a caer en provocaciones de la vieja política. Esa vieja política que busca volver al gobierno mintiendo, difamando y atacando. Los vecinos y las vecinas saben el desastre que ellos dejaron y el trabajo que nosotros estamos haciendo. Por más operaciones mediáticas que nos hagan, no nos van a detener. Vamos a seguir trabajando y transformado Quilmes. Vamos a seguir demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera. Tenemos un único compromiso y es con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Nosotros responderemos siempre de una misma forma: trabajando, trabajando y trabajando. Por Quilmes y por una Argentina más justa y más solidaria para todos y para todas”.

Tenemos un único compromiso y es con nuestros vecinos y vecinas.



Nosotros responderemos siempre de una misma forma: trabajando, trabajando y trabajando por Quilmes y por una Argentina más justa y más solidaria para todos y todas. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) May 27, 2022

Imágenes de las diferentes obras y gestiones realizadas