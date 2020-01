Matías Kulfas: "Lo vemos como una medida que es un paso más en este objetivo de recuperar a la economía argentina, y salir de la situación fuertemente recesiva y angustiante que nos dejo el gobierno anterior, e introducir esta política para generar un verdadero desarrollo en las empresas pequeñas y medianas. Usamos la metáfora sacar el pie del pecho, como que las empresas mas pequeñas están sufriendo desde hace rato, un verdadero ahogo que se manifiesta en la presión que han sufrido debido a la caída del nivel de actividad, el aumento monstruoso que hubo en las tasas de interés en economía argentina, en particular a partir de octubre de 2018 y que estamos trabajando para revertir, y esta combinación había generado un ahogo financiero en Pymes que estaba generando efectos negativos en recuperación de actividad. El año pasado cerraron 48 minipymes por día, frutos de esta políticas económicas de achicamiento de mercado y de incremento de costo financiero, en los últimos 4 años Argentina perdió casi 25 mil empresas micropequeñas y medianas, esto significa que estamos observando una situación muy dramática que hay que revertir".

"Una de las condiciones centrales era obtener este certificado Mypyme que es algo que parecía ser un problema, pero es algo sencillo e invitamos a más Pymes a que se acerquen ya que es condición para acceder a este programa de moratoria, que ya se acercaron 65 mil Pymes nuevas que obtuvieron el certificado y esto permite acceder al beneficio impositivo y programa de asistencia. Ya son mas 634 mil las empresan inscriptas en el regitro Pymes, se inicia en sitio web de la AFIP y luego es validado por el ministerio de Desarrollo Productivo. En un momento hubo 3000 nuevas Pyems por dia y 6000 en algunos días, vemos un interés importante y es una herramienta que queremos seguir fortaleciendo".

.

Mercedes Marcó del Pont: "Es una situación crítica que atraviesa a todos los sectores, pero sobre todo a los sectores de pequeña y medianas empresas es esta asfixia financiera, esto no se puede entender la enorme deuda del sector productivo con la AFIP, si se no se lo embarca en lo que fue la situación de cuatro años de virtual inexistencia de crédito productivo para Argentina, donde el sistema financiero durante los últimos cuatro años fue moviendo instrumentos de especulación financiera, y no como canal de intermediación de los ahorros de los argentinos hacia los sectores de la producción. La deuda que tensmos contabilizada de pequeñas y medianas empresas con la AFIP supera los 400 mil millones de pesos, y para tener una referencia, ese dinero son el 80 por ciento de todo lo que hay hoy de stock de créditos en adelantos y descuentos de sistema bancaria en Argentina, esto es para tener en cuenta la gravedad que significa".

"En los últimos años hubo planes de pago, pero esos planes no lograron el objetivo de romper con este estrangulamiento porque se daba en un contexto donde la deuda se tomaba con la AFIP, porque no había crédito para el sector de la producción. Entonces lo que venimos a hacer con gran esfuerzo, es tratar de resolver esta situación de estrangulamiento financiero, que es fundamental para que todo este entramado de empresas con casi un millón de beneficiarios, que van a poder incorporase a esta moratoria, puedan empezar a generar la liquidez y la liberación de excedentes necesarios para acompañar el proceso de recomposición de demanda que se está dando a través de las políticas fiscales, de ingreso para recomponer el mercado interno".

"La condición para las Pymes, monotributistas y autónomos para ingresar a la moratoria es tener el certificado de Pyme que da la secretaría Pyme, es un trámite fundamental. Cuando decimos que hay una ventana de seis meses para ingresar, los beneficios son mayores para aquellas empresas que ingresen más tempranamente a la moratoria, va a estar implementada en la página a parti del 17 de febrero, y hay tres meses para poder adherir a esta moratoria, que permite refinanciar hasta 120 cuotas o 10 años deuda impositva, y hasta 5 años o 60 cuotas deuda que tenga que ver con seguridad social. Permite financiar deuda vieja sin que estén en planes que estén actualmente vigentes, y las moratorias permite la condonación parcial de intereses y condonación de multas, y un cálculo nos indica que la reducción puede llegar al 42 por ciento".