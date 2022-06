El fantasma de la remarcación está presente en todo tipo de comercios y emprendimientos, y un caso particular tuvo lugar en una zapatería porteña, donde una madre le probaba un calzado a su hijo y vio cómo un empleado con unas tiras de tickets, empezaba a subir el precio de los productos en un 20%.

Lo cierto, es que las últimas subas del dólar "blue" no hicieron más que provocar un fuerte sismo económico que derivó en el anuncio del Banco Central de una serie de modificaciones en el sistema de financiación de importaciones realizadas bajo Licencia No Automática y la importación de servicios.

Cabe destacar, que las nuevas medidas tendrán vigencia por un trimestre, período en el cual se buscará “ampliar las reservas en mil millones de dólares”, generando así “una mejora en la balanza cambiaria”, aseguró el titular de esa entidad, Miguel Pesce.

El tema es que la suba de precios perjudica de manera directa a comerciantes y consumidores, que se tradujo en baja del consumo, altos porcentajes de incrementos mensuales (en algunos semanales) y una fuerte desazón a la hora de "ir al mostrador".

Aumento de precios: opinión de los comerciantes

Crónica.com.ar dialogó con comerciantes representantes de distintas cámaras alimenticias para saber cómo está impactando esto en sus sectores. Fernando Savore (presidente de FABA, Federación Almaceneros de la provincia de Buenos Aires), quien sostuvo que "el año pasado tuvimos muchos aumentos, pero siempre fueron de un 4 o 5% como máximo y este año lo comenzamos con un 10, 12 y 15%, y parece que esa modalidad de porcentaje es lo que se instaló como algo nuevo en las empresas, o sea, no hay ninguna empresa que nos envíe un aumento el 4 o 5 por ciento es un 10 o 12 y algunas un 15. El mes pasado tuvimos un 19 por ciento en café, una cosa descocada y otra empresa, me mandó una nueva lista que todavía no la abrí, pero debe estar en un 10 por ciento más, entonces el mes pasado aumento un 19 y otra empresa aumento en un 10 por ciento, esta empresa nos envía ahora un 10 por ciento, es decir casi un 20 por ciento"

"Hay productos como por ejemplo una yerba que viene en cajita de medio kilo, que por practicidad y calidad era una yerba muy adoptada por la gente, pero hoy esa yerba la tenemos que vender a más de 500 pesos el medio kilo, con lo cual ya paso a ser un producto prémium. Por ejemplo, un pan semillado de una marca conocida lo tenemos que vender a 660 pesos porque ya viene troquelado, lo que pasa es que, por otro lado, tenemos la posibilidad de tener empresas pymes en nuestro país que producen alimentos de gran calidad y podemos darle una batalla dentro de nuestro propio negocio, un pan semillado de esta marca vale 660 pesos mientras que el de una pyme de excelente calidad lo podemos vender a 260 o 280 pesos, casi el doble", agregó.

Cabe destacar, que la inflación acumulada en los primeros cinco meses del 2022 superó el 29% (en mayo fue del 5,1%) y según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), las principales estimaciones de las consultoras más relevantes del mercado descuentan una suba total por encima del 70% hacia fines de 2022.

Con relación a lo que sienten los clientes, Savore sostuvo que "la gente está mal, está enojada porque evidentemente no les alcanza, tal vez viene una persona con 1200 pesos pensando que iba a comprar todo lo que necesita para hacer el almuerzo o la cena y no le alcanza, y tiene que terminar dejando artículos en el mostrador y se le complica. El mal humor siempre está, más allá de que nuestro cliente es nuestro vecino y cuando le falta, le decís, me lo das mañana, eso volvió a nuestros negocios, el fiado, tal vez no el feriado de mi padre que tenía grandes libretas, pero sí, el aguantame unos días. Todo esto parecía que había quedado en la historia, pero vuelven a pasar. Sabemos que están la tarjeta de débito y crédito, y la primera debita su dinero del banco y el crédito, veíamos que la gente lo usaba para un calzado, electrodomésticos o viaje y hoy la gente viene a comprar una leche y azúcar con una tarjeta de crédito, es alarmante".

Medidas del BCRA

En cuanto a las medidas del BCRA, las mismas fueron tomadas en el marco del incremento de importaciones de varios rubros, particularmente de la energía, producto de la crisis de la economía internacional. Además, se busca frenar la salida de dólares para que el valor de este se dispare como ocurrió en la jornada del lunes.

- Estas son las medidas impuestas: Las pymes quedan exceptuadas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento de 15 por ciento respecto al año anterior, con un límite de hasta 1 millón de dólares.

- En el nuevo esquema de pagos, las SIMI (Sistema de Monitoreo de Importaciones) categoría A mantendrán el acceso al mercado de cambios por el equivalente al promedio mensual de importaciones de 2021 más 5 por ciento o de 2020 más 70 por ciento.

- Las SIMI categoría B, correspondientes a las licencias no automáticas, podrán acceder al mercado a partir de 180 días del despacho a plaza.

- Ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días.

- Las importaciones de servicios se equiparan en el tratamiento a la de bienes, permitiendo el acceso al mercado por el mismo monto que en 2021 y en caso de superar el importe el saldo a 180 días.

- Para las importaciones de bienes de capital se estableció una regla que permite pagar 80 por ciento en puerto de origen y 20 con la nacionalización.

- Se facilitará la prefinanciación de exportaciones, lo cual acelerará el ingreso de divisas, especialmente del complejo cerealero, pasando la obligación de liquidar las divisas que se ingresen de 5 a 15 días, y la financiación a largo plazo para precancelar deudas locales en moneda extranjera, indicaron desde el Banco Central.

Volviendo a la situación de los comerciantes, Patricia (kiosquera) relató que "todos los meses aumenta todo, menos los cigarrillos que tiene un aumento pautado, y el aumento va entre un 8, 10 y hasta en algunos productos un 15 por ciento. La línea de una reconocida cola levantó mucho, todo lo que es chocolate y alfajores aumentó también. En tanto, se frenó un poco con el tema de la harina, los aumentos fuertes en galletitas, pero bajó el consumo y bajó la rentabilidad porque de repente se vende lo mínimo y entonces no te dan los márgenes".

La vendedora agregó con relación a la opinión de la calle que "no hay comentarios, la gente está resignada, estamos hablando de kioscos que tienen productos de primera necesidad, de repente, antes venían y compraban tres o cuatro cosas, y ahora vienen para darse un gusto y se llevan un chocolate más chico, o sea como no son cosas de la canasta básica realmente el impacto es grande".

Otro que dejó su testimonio fue Gastón Mora (Panaderos de Avellaneda), que argumentó que "medianamente hay un 40 por ciento de merma en el consumo desde el inicio de año, hay aumentos constantes un 2, 3 y 5% por semana o en algunos productos un 6 al 10 por ciento mensual, como los derivados del azúcar, dulce de leche, dulce de membrillo, batata, levadura. El tema de la harina sigue en conflicto, lamentablemente funciona solo con los que le compran a Cañuelas porque no dan abasto para abastecer el mercado y es bastante complejo la demanda de harina".

Gastón agregó que "la calle en algunos casos está resignada, dicen aumento tal cosa, y dice si todo aumenta resignación y que la plata no alcanza para nada. En los 4 años que estuvo Macri (Mauricio) a muchos los hizo cerrar, a otras tambalear y la quedo tambaleando no tuvo capacidad de acopio, y con pandemia y la guerra los termino de tumbar. Además, el gasoil es un tema es que repercutirá en los precios".