El juez federalordenó hace instantes la excarcelación de, detenido en el marco de la causa por las supuestas coimas de la obra pública durante los gobiernos dey de, y homologó el acuerdo del chofer con el Ministerio Público Fiscal para que sea considerado “imputado colaborador”.Así lo confirmaron fuentes judiciales, luego de que el magistrado le negara la liberación al resto de los imputados por el hecho. El último jueves, Centeno declaró por primera vez, algo que amplió este viernes y, tras escuchar la segunda parte de su testimonio, Bonadio decidió ex carcelarlo.Ahora, tras homologar el acuerdo que el chofer había entablado con el fiscal, será considerado un “imputado colaborador”.Por el contrario, el magistrado no hizo lugar a los planteos de las defensas de los acusados, luego de que Stornelli dictaminara en contra de dejarlos en libertad. Entre los que pidieron su excarcelación estaban el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; el presidente del Grupo Albanesi,; el ex presidente de Enarsa,; el titular de Electroingeniería,, y el vicepresidente de ese grupo empresario,Este viernes, el chofer fue trasladado nuevamente al juzgado de Bonadio en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se reunió con su defensor oficialy amplió su indagatoria. Además de la resolución para que sea considerado “arrepentido” , el ex chofer del ex funcionariocomenzó a formar parte del Sistema de Protección de Testigos, tras expresar temor por la seguridad de su familia.Cabe recordar que en la mañana de esta jornada s e entregaron ante Bonadio en Comodoro Py el ex asesor del Ministerio de Planificación Federal,y el empresario, ex directivo de la sede argentina de Isolux Corsán, con lo cual sólo quedaban dos prófugos en la causa.