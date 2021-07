Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP), afirmó que "desde el primer día el presidente de la Nación, Alberto Fernández, asumió el compromiso de que los salarios y las jubilaciones le tienen que ganar a la inflación".



"Hay una directiva clara de lograr una recuperación del consumo a través de mejora de los ingresos y que todas las políticas públicas se focalicen en el empleo, ya no como en la etapa más crítica del año pasado, de amortiguar para mantenerlo, sino ahora para crearlo", expresó.

.

En una entrevista con el canal IP, Marcó del Pont dijo que: "La inflación no es un problema solo monetario, es mucho más complejo; se trata de abordar distintas variables manteniendo lo que es prioridad para este Gobierno, que es el empleo".En ese sentido, señaló que, generando empleo, con una mejora en la distribución del ingreso, consistente con los otros equilibrios como el del sector externo y también la convergencia fiscal. "No hay lugar para el ajuste fiscal;", definió.Para la titular de la AFIP, "la convergencia hacia; los buenos resultados que está teniendo el sector público en las cuentas fiscales tienen que ver con que ha mejorado mucho la recaudación".Acerca de la estructura tributaria argentina, sostuvo que "toda la política tributaria, desde que asumió el Gobierno, se fue moviendo hacia un régimen mucho más progresivo; se desandó la reforma tributaria que había hecho (, que fue una reforma muy regresiva; se trata de un buen ejemplo que demuestra que reducir impuestos no sirve para estimular la inversión".En la entrevista, Marcó del Pont dijo que una deque existe en la economía local y que el desafío es llevar adelante un "proceso de pesificación".

.

"Tengo mucha conciencia del fenómeno desestabilizador que tiene este bimonetarismo;y sé que en un país primario es muy difícil avanzar en un proceso de desarrollo si no se resuelve el bimonetarismo", sostuvo."Es prioritario; el proceso de pesificación de la economía hacia adelante es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, si queremos garantizar estabilidad macroeconómica", concluyó.