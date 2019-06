Para Miguel Ángel Pichetto -jefe del bloque de Senadores del PJ- el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, es "alguien porque se enfrentó a Cristina". Asimismo agregó que lo ve "decidido a competir en Alternativa Federal". En declaraciones al diario El Cronista, el legislador rionegrino indicó que "la verdadera grieta es la división entre lo que es la mirada democrática y la mirada autoritaria".

"Si tengo que elegir, voy a estar del lado democrático, no tengo ninguna duda, si esto se polariza totalmente. Estoy en las construcciones democráticas, no en las construcciones autoritarias o modelos neochavistas", dijo. En esa línea envió un mensaje para Massa, quien es "alguien porque se enfrentó en su momento a la ex presidenta. Construyó una opción distinta, expresó una voluntad política de ser. Y si ahora la pierde, estaría perdiendo el futuro también. No creo que haga eso. Lo veo decidido a competir en Alternativa".

En forma paralela, admitió que Alternativa Federal "está en un stand by, donde la decisión está más en (Roberto) Lavagna". Por otra parte, dijo que no pone "en duda" que Alberto Fernández "es un hombre de perfil moderado" y evaluó que la ex presidenta "movió una pieza, pero es un movimiento táctico".