En Vicente López el gran diferencial lo tiene Miguel “Tano” Armaleo, quien milita en política desde siempre y es muy reconocido periodista local.



Este año además integra como precandidato a concejal una de las listas que disputará las PASO en Vicente López por el Frente de Todos N8 (FdT). Asumiendo que el espacio “está lejos” de ganar las elecciones generales, sí asegura que disputará “una interna decorosa, al punto de poder ganarla”.



“Estamos con mucho entusiasmo, porque hacía muchísimos años que el peronismo, el espacio del progresismo, del Frente de Todos hoy, no tenía una interna. Desde ese punto de vista estamos contentos: es auspicioso que haya tres listas en Vicente López”, manifestó Armaleo en diálogo con la prensa, quien ocupa el tercer lugar en la lista del FdT N8 que encabeza Néstor Baches.



De cara a las PASO del 12 de septiembre, dijo que cuentan “con el acompañamiento de sectores que van mucho más allá del peronismo: me han llamado gente del radicalismo, del macrismo también” y señaló que “lo bueno es que se ha ampliado el horizonte. ¿Esto significa que vamos a ganar en las generales en Vicente López? No, todavía este espacio está lejos de ese escenario, pero tenemos serias posibilidades de hacer una interna decorosa, al punto de poder ganarla.”



“Uno viene haciendo política desde hace muchos años. Esta posibilidad de participar democráticamente en una interna a nosotros nos da la alternativa de jugar y cotejar. No somos las tres listas iguales: representamos valores e intereses distintos. Nosotros representamos una historia de coherencia militante y del valor de la palabra“, sentenció Armaleo.



En ese sentido, cuestionó a algunos sectores del FdT en Vicente López y sostuvo que “no es lo mismo ser oposición que ser oficialismo, y creo que hay algunos compañeros y compañeras que confundieron ese rol, porque parecen más oficialistas que el propio oficialismo”.



Por último, en clara referencia a uno de los precandidatos locales del peronismo, cerró: “A nosotros no nos gustó que venga un paracaidista bielorruso a decir ‘yo soy el esquema del poder y después detrás de mí se ordenan todos’. Nosotros decimos que hay otra manera de construir política que es mirándonos a los ojos, yendo a una interna y que sea la sociedad en su conjunto la que determine quién gana”.