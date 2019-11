Con un breve encuentro, la segunda etapa de la transición bonaerense arrancó oficialmente ayer, cuando el jefe de gabinete Federico Salvai recibió en su despacho porteño al referente de Kicillof, Carlos Bianco, uno de los números puestos para integrar el futuro gabinete. "Fue una charla general, sobre los temas más urgentes de la provincia, pero sin profundizar", aseguraron a este diario.

El cónclave mantuvo el hermetismo en las declaraciones posteriores, y se informó apenas que fue "cordial" y que van a "coordinar reuniones de los equipos técnicos según cada área temática". Así, habrá mano a mano entre funcionarios salientes y el equipo de transición designado por el gobernador electo en las prioridades para el ex ministro de Economía: seguridad, infraestructura, obra pública, educación y salud.

Tal como sucedió en el encuentro entre Vidal y el gobernador entrante, hubo datos de color. En aquella oportunidad fueron los chistes sobre la pastafrola, una pasión que comparten la gobernadora saliente y su antecesor, Daniel Scioli. Este martes, en tanto, el dato fue que Bianco -dueño del legendario Clio en el que se hizo la campaña de kichnerismo- llegó a la reunión en subte, sin comitiva. Tanto sorprendió su estilo que los periodistas que esperaban en la puerta no lo reconocieron, y apuró el paso para entrar sin afrontar preguntas.

El equipo entrante no fue confirmado oficialmente, pero Kicillof ya tendría decididos los nombres al menos en esos casilleros. La negociación no es sencilla, e incluye consultas con Alberto Fernández para no repetir apellidos y también con el kirchnerismo y los intendentes para dar paridad al reparto de poder.

Según pudo saber Crónica, Bianco y Salvai acordaron enviar además a cada ministro una suerte de cuestionario respecto de las principales preocupaciones del Frente de Todos. Recién cuando respondan ese documento se concretará el encuentro mano a mano con quien el equipo de Kicillof designe.

Sin declaraciones oficiales, el kirchnerismo insistió en la necesidad de contar con toda la información respecto del estado de la provincia antes de poder determinar la posible aplicación de los planes previstos por su equipo. "Los datos solicitados son fundamentales para poder establecer el estado real de la provincia", señalaron desde el Frente de Todos.