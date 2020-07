El intendente de Tigre, Julio Zamora, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y Obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea, recorrieron el Centro de Aislamiento Covid-19, ubicado en Troncos del Talar, para dar asistencia a infectados con cuadros leves o asintomáticos. Acompañados por el padre y párroco local José Luis “Cote” Quijano y autoridades municipales, visitaron el centro de monitoreo donde se operan las más de 2.0000 cámaras de seguridad que tiene el distrito distribuidas en todas sus localidades. Allí, Ojea bendijo a los trabajadores, los felicitó por la labor que realizan y elogió la tarea del Municipio.

"Siempre es un honor recibir a Oscar Ojea, en este caso en el centro de aislamiento y en el marco de la pandemia. Él ha recorrido los barrios y comedores y realmente la palabra y la presencia de la Iglesia es muy importante y nos da ánimo para seguir trabajando. Es una etapa, quizás la más crítica hasta el momento, pero contamos con el esfuerzo conjunto y la ayuda de instituciones que están realizando ollas populares o voluntariados en el centro de aislamiento. En cada lugar hay manos solidarias para que lleguemos a todos", destacó el intendente Julio Zamora.

El jefe comunal habló además sobre los testeos que continúan realizándose en los barrios populares del distrito y afirmó: "Hemos hecho un total de 30.000 relevamientos con un equipo social y de gestión que recorre el distrito, casa por casa y hace un cuestionario para saber si la persona tiene síntomas y si hay presentes cuestiones vinculadas con violencia de género".

El intendente de Tigre junto a Monseñor Oscar Ojea.

Por su parte, Ojea señaló: "La tarea que realiza Tigre me parece fruto de un gran trabajo. Es un servicio imprescindible para todos aquellos que caen en la enfermedad y me ha impresionado muchísimo el espacio, la superficie y sobre todo la preparación de todos los elementos que se necesitan para servir bien. Se nota que ha habido mucho pensamiento puesto en función de hacer las cosas bien y servir del mejor modo a todos los vecinos. Además, me ha sorprendido el voluntariado especial que se ha creado, poniendo el tiempo a disposición de los hermanos. Quiero dar un mensaje de corazón, a través de la Iglesia y voy a llevar a las comunidades el trabajo y el esfuerzo que todos realizan para cuidar a los demás".

El secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, también participó de la recorrida y dijo: "Es un orgullo recibir tanto a Monseñor Ojea como a Cote Quijano en una recorrida junto al intendente Julio Zamora. Recibimos su bendición y fue un día muy satisfactorio para todos los que trabajamos acá. Lo hacemos con mucho compromiso para contener y acompañar a los vecinos que tienen que aislarse y el único contacto que tienen con el exterior en su teléfono celular. Por eso, creamos una red de Wifi importante, calefaccionamos 11.000 mts2; y nos capacitamos desde lo social. Los resultados son muy buenos porque cada vecino que recibe el alta se va muy agradecido de este lugar y esa es la mejor respuesta que podemos recibir".

El espacio de 11.000 mts2 creado por el Municipio cuenta con 500 camas de internación, con posibilidad de ampliar a un total de 1.000 unidades; y tiene como objetivo atender casos leves de pacientes positivos en Coronavirus que no necesiten oxígeno terapia o presenten cuadros asintomáticos; y no tienen la posibilidad de aislarse solos en sus casas. Actualmente se encuentran en el lugar 9 vecinos, que en los próximos días tendrán su alta médica.

Tigre continúa, además, con los operativos activos para detectar casos sospechosos de COVID-19 en los barrios del distrito y situaciones vinculadas a violencia de género. Personal de las áreas de Salud y Desarrollo Social recorren cada día distintas zonas, entrevistando a vecinos para saber si presentan síntomas. Desde el comienzo del programa en mayo, se relevaron a más de 30.000 vecinos.



Estuvieron también presentes: los concejales Rodrigo Molinos, Lucas Gianella y Gladys Pollán; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi; el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Oscar Scotto; el director general de Inspección; el director de Defensa Civil, Leonardo Zacanini; demás autoridades; entre otros.