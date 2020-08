El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó hoy al líder de Juntos por el Cambio (JxC), el ex presidente Mauricio Macri, al señalar que “el país está atravesando una situación muy difícil y hay que estar”.



“Yo tengo una muy buena relación con Mauricio, pero no me cae bien eso”, dijo Morales, al hablar esta mañana por FM Metro 95.1, al ser consultado sobre el viaje de Macri a Europa.

“Cada uno toma las decisiones que toma, pero me parece que el país está atravesando una situación muy difícil y hay que estar”, aseguró el mandatario jujeño.



Además, al responder a una consulta sobre la manifestación que algunos sectores de JxC están organizando para el próximo 17 de agosto, Morales remarcó que “en Jujuy no da ni para manifestaciones, la situación está compleja”.

“Me parece que no es el momento para manifestaciones -sostuvo Morales-, porque damos un discurso todos de la distancia social, de no reuniones sociales y me parece que hay que enfocarse en ayudar”, enfatizó.“Acá en Jujuy no creo que se mueva nadie”, consideró al ser consultado sobre si esta convocatoria tendrá adhesión en su provincia, y agregó que “los que estamos en gestión y particularmente en mi caso estamos concentrados en la pandemia y tenemos una tarea conjunta con el Gobierno nacional”.

La publicación que realizó Gerardo Morales en Twitter.

Coronavirus en Jujuy, el rebrote tras 110 días sin casos

“Hablo bastante con Alberto Fernández, cada dos días y con Ginés (González García) casi todos los días. Ginés y su equipo se están portando muy bien”, manifestó Morales.Anoche a través de su cuenta en Twitter,entre terapistas, fisioterapistas y enfermeros terapistas. "Nos permitirá mejorar la capacidad de atención. Agradecerles a todos y al presidente @alferdez, por tener presente a Jujuy", destacó el mandatario provincial.

Sobre la situación generada por la pandemia en su provincia, el Gobernador jujeño señaló hoy que “estuvimos 110 días sin circulación (del virus) y con prácticamente todo abierto y estamos hace dos meses con restricciones y con una situación que nos explotó”.



Morales precisó que la ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia es del 93%. En ese marco, agregó que en la provincia hay “60 camas con respiradores, de terapia, que no podemos usar porque no tenemos terapistas" y dijo que con el envío de profesionales que llega mañana a la provincia "podremos usar el 100% de la infraestructura”.



Finalmente, aseveró que Jujuy “ha mejorado desde lo epidemiológico, porque estábamos en una tasa de duplicación de casos cada cuatro días y ahora estamos duplicando cada 15 días, pero está estresada la terapia intensiva”.