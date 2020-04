Este jueves la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo un micro que venía desde Jujuy con colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos y 4 porteños. Luego de ser interrogados, descubrieron que 6 tenían antecedentes penales. Por eso, el gobernador Gerardo Morales salió a aclarar la situación en comunicación con Crónica HD.

En la charla con Siempre Noticias, Morales aclaró que " yo no eché a nadie, fuimos la primera provincia que recibió venezolanos". Además, informó que no fue el primer micro que viajó desde Jujuy a Buenos Aires con extranjeros. "La embajada de Colombia dio el ok para el viaje, son hinchas de Independiente Medellín que están hace más de 20 días al país porque fueron al partido con Boca", explicó el gobernador.

Morales sostuvo que los colombianos querían ir desde el primer día a Buenos Aires, ya que no pudieron pasar por Villazón porque justo se cerró la frontera, pero que él los obligó a hacer la cuarentena. "El colectivo tiene autorización de la CNRT, sino no hubiese podido circular hasta Buenos Aires", dijo el gobernador.

A su vez, el mandatario jujeño contó un entredicho con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño: "Le dije a Horacio que le pasó la cuenta, pero yo no le tiro extranjeros a nadie, hice todo en orden". Además, también apuntó a la organización nacional: "La ministra Sabina Frederic lo autorizó y ahora no lo admite".

"Rodríguez Larreta los va tener que ubicar en un lugar como hice yo, las autoridades porteñas no tienen que calentarse tanto porque yo tuve que poner plata para que puedan volver", se refirió Morales al destino de los pasajeros del micro.

"Ellos quieren volver a Buenos Aires, yo no puedo obligar a nadie a quedarse en Jujuy ni los puedo encerrar. Si el gobierno porteño no puede pagar no es mi problema, nosotros ya lo hemos hecho", admitió Morales, quien remarcó que todos los pasajeros del micro hicieron el aislamiento obligatorio.

"Cumplimos todas las medidas sanitarias y entiendo la preocupación de los bonaerenses y porteños, pero no puedo hacer más. El problema es que La Quiaca no es lo mismo que Buenos Aires", aclaró.

"Estamos controlando la situación, habló todos los días con Ginés González García, aunque no estoy de acuerdo que se diferencie la salud pública de la privada. De todas maneras, apoyo todo lo que se está haciendo a nivel nacional, que es muy bueno para aplanar la curva", finalizó el gobernador Morales sobre la pandemia.