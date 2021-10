La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto a la Directora Asociada del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Ana Wenk; el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollán; trabajadoras y trabajadores sanitarios, y autoridades municipales y provinciales, inauguraron la nueva guardia del Hospital Zonal General de Agudos Mariano y Luciano de la Vega (HMLV).



Se trata de una obra que fue iniciada por la gestión anterior el 7 de agosto de 2018 y fue paralizada en noviembre de 2019 por falta de fondos al 39% de avance físico. La Dirección Provincial de Arquitectura la retomó en marzo de 2020 y la finalizó a fines de julio de 2021.

Con una inversión de más de 173 millones de pesos, se refaccionó la guardia preexistente y se amplió la misma a través de la construcción de un nuevo sector ubicado en planta baja, fuera del edificio existente sobre la calle Dr. Héctor "Chango" Ibáñez (ex Sarratea).

El nuevo sector brinda 12 consultorios de diversas especialidades como cirugía, salud mental, ginecología, obstetricia; shockroom -tanto pediátrico como de adultos-; sala de recuperación y gases medicinales de última generación. Tenemos la inmensa alegría de, junto a @nkreplak, @DrDanielGollan, autoridades del Hospital, trabajadoras y trabajadores, haber inaugurado el edificio de la Guardia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. pic.twitter.com/EH2Cdsojam — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 20, 2021 Durante el acto, Mariel Fernández expresó: “Siempre me emociono cuando vengo acá porque a todos nos dolía la situación de Moreno y del Hospital. Tuvimos el agregado de hacernos cargo de una pandemia, por eso fue una situación muy difícil y la Provincia de Buenos Aires realmente ha hecho un trabajo extraordinario". En este sentido, la intendenta municipal mencionó los principales logros que se realizaron en esta institución durante esta gestión: “Comenzamos solamente con 8 camas de terapia intensiva funcionando y hoy ya tenemos 24; tenemos una nueva guardia; bajó la tasa de mortalidad aún en pandemia; y se sumaron 415 personas al equipo del Hospital.” .



“La salud es uno de los derechos más importantes que tenemos como ciudadanos porque es un momento en que estamos más vulnerables. Hoy es un día feliz porque tenemos un lugar hermoso para atender a la población de Moreno”, resaltó la jefa comunal y concluyó: “Agradezco el acompañamiento de nuestro gobernador, de nuestro ministro Kreplak, de Gollán y de nuestro Presidente que armó esos hospitales modulares en tan poco tiempo y uno está en Moreno”. Lo que dijo Nicolás Kreplak



El ministro de Salud, por su parte, anunció nuevas gestiones que se suman a la inauguración de la guardia: “A esta obra se le agrega una terapia intensiva móvil, una ambulancia que cuenta con equipamiento completo, y vamos a firmar un convenio por 50 millones de pesos para que el Municipio pueda ayudarnos a mejorar la obra de infraestructura del Hospital”.



“Estamos trabajando para construir un sistema nacional integrado de salud, queremos que sea como en la pandemia: si uno es rico o es pobre, en la Provincia de Buenos Aires, tiene el mismo derecho a la salud”, agregó Kreplak y destacó: “Durante la pandemia, el gobierno transformó el sistema de salud de la provincia y lo que tenemos que hacer ahora es usarlo como camino para construir el futuro.”



“Para las y los trabajadores del hospital es un día histórico, algo sumamente deseado y esperado”, manifestó la Directora Asociada del Hospital y aseguró que “si no hubiéramos trabajado juntos a la par hoy no podríamos decir que Moreno no colapsó y eso es muy importante. Durante la pandemia no hubo rincón del hospital que no pusiera su granito de arena, de cada servicio siempre hubo personas que brindaron su saber, su disponibilidad, su creatividad, sus garras para poder afrontar la pandemia y eso es un orgullo”. Las nuevas camas, con equipamiento de última generación.



“Solo los que trabajamos en los hospitales públicos, en los Centros de Atención Primaria públicos, los que trabajamos en la atención de la salud, en la prevención, en la promoción en el Estado sabemos lo que significan estas cosas por eso yo quiero darles un homenaje, un reconocimiento a todas y a todos los compañeros trabajadores y trabajadoras de la Salud de la provincia de Buenos Aires porque yo no esperaba menos cuando vino la pandemia, estaba seguro de que íbamos a responder de esta manera” señaló Gollán y enfatizó: “El hospital público sostuvo la pandemia en la provincia de Buenos Aires y fueron ustedes”.



Además, el candidato a diputado nacional afirmó: “Cuando uno pone el sujeto Pueblo Organizado con conciencia ciudadana, créanme que se hace más fácil sacar los proyectos adelante.”