E l Poder Ejecutivo, sin la cifra confirmada, afina el lápiz para dar a conocer, en los próximos días, el aumento como suma fija a cuentas. "El mapa salarial argentino quedó muy disperso", dijo Claudio Moroni, ministro de Trabajo. El 2020 podrá venir con un pan bajo del brazo. En esa dirección es la que camina el gobierno de Alberto Fernández, quien días atrás encabezó una reunión que sentó, entre otros, a empresarios, pymes, dirigentes gremiales y referentes sociales.

"El mapa salarial argentino quedó muy disperso. Algunas actividades mantuvieron su salario" siguiendo un número "razonable con la inflación", dijo en Radio 10 el ministro Moroni. Si bien "la cifra la estamos discutiendo", según el funcionario, "impulsaremos a los de más abajo". En esa línea dijo que le pondrá "un piso a la paritaria. Vamos a sacar un aumento como suma fija a cuenta de lo que se negocien en las paritarias" de cada sector.

A modo de ejemplo, Moroni dijo que "si en la paritaria se tuvo un aumento mayor, tendrá el mayor. Si no tuvo negociación o si fue inferior, ese será el aumento y después se incorporará en la próxima discusión". La idea, dijo Moroni, es "subir el piso de las paritarias para enero".

"Queremos que todo el mundo la reciba", agregó en declaraciones radiales en relación con los 5 millones de trabajadores en negro que existen, según informes privados, en la Argentina. "Ese trabajador no está formalizado" y eso es "un grave flagelo a trabajarlo desde distintos puntos de vistas".

"El trabajador en negro -agregó el ministro- repercute en todo, no tiene acceso a la obra social, salud, difícilmente cuenta bancaria. No es sólo un problema del financiamiento de seguridad social, sino de incorporación al sistema". En declaraciones radiales a "Rayos X", el titular de la cartera laboral también habló de los regímenes especiales, y destacó que en enero se presentará un proyecto para trabajar la condición en los magistrados y el servicio exterior.

"Hay que ir hacia un régimen racional. Hay mínima de $14.000 y otros de $300.000. Hemos creado un sistema injusto. El 5% de los beneficiarios consume el 20% del total del gasto. Si es así, algo mal hicimos", dijo Moroni, quien ocupó cargos en laAFIP y la Anses durante la gestión del kirchnerismo.

Por otra parte, el funcionario nacional destacó que, cuando asumieron el último 10 de diciembre "no había ministerio. Estaba reducido a secretaría", destacando no solamente el administrativo sino también el "simbólico, que me parece horroroso". "Lo encontramos con la gente desanimada. Algunas áreas quedaron muy desarmadas", cerró.