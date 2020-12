El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ratificó este jueves que los períodos de actualización de haberes previsionales será trimestral y no semestral y afirmó que lo que se busca con la nueva ley de movilidad jubilatoria es que "el 75 por ciento de los haberes previsionales terminen el año levemente arriba o empatando con la inflación", algo que "no ocurría desde hace muchos años".



"En una situación inédita, en el peor año de la historia económica argentina, hemos conseguido que el 75 por ciento mantenga o mejore sus haberes, es un gran éxito no un fracaso", dijo ante un plenario de comisiones del Senado, y subrayó que se contempla "un incremento de 34,9 por ciento de incremento por encima de la inflación".

Sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que modifica la fórmula para calcular los haberes de los jubilados, el funcionario dijo que se trata de una norma "superadora" que busca " mejorar el poder adquisitivo a los sectores de bajos ingresos".



Moroni precisó que la fórmula que se adoptará, a la que se arribó, dijo, luego de un intercambio de opiniones, implicará "unir la experiencia histórica de la fórmula de 2008, el período de mayor incremento de haberes previsionales".



" Volveremos a incorporar el índice de variación salarial como uno de los componentes y el periodo de ajuste semestral va a pasar a ser trimestral", ratificó.

El ministro indicó que con la nueva ley se otorgará " un 8 por ciento más a los haberes para más de cuatro millones de beneficiarios" y aclaró que "ninguna fórmula de actualización funciona en el vacío".



"Vamos a establecer una fórmula acorde con modelo de Argentina en crecimiento" que "ate los ingresos de los queridos pasivos al ingreso de los activos como el mejor modo de asegurar su crecimiento", sostuvo.