El Sindicato de Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano anunció este martes que el gremio acordó con empresarios un aumento salarial de 25 por ciento más un bono de fin de año y cláusula de revisión, por lo que levantó el paro que tenía previsto para el martes y miércoles de la próxima semana.



Hugo Moyano, jefe de Camioneros, presidente de la obra social del gremio y del club de fútbol Independiente, instó a los dirigentes de la CGT a que "pongan lo que tienen que poner para que ningún trabajador quede por debajo de la línea de la pobreza".



Asimismo, advirtió a los empresarios del transporte que a este acuerdo salarial "lo deben respetar" y "si no, que se atengan a las consecuencias", a la vez que consideró que el mismo "no necesita ser homologado" por el Ministerio de Trabajo pese a que las negociaciones se realizaron de forma privada.



"Hago un llamado de buena fe a los que conducen a la CGT para que pongan lo que tienen que poner para que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza", señaló el sindicalista al pronunciar un discurso en las escalinatas del acceso principal de la sede de Camioneros.



Antes, en una conferencia de prensa que brindó junto a su hijo Pablo y segundo en las organizaciones sindicales, Moyano remarcó que las cámaras empresarias se comprometieron "a dar este aumento y lo deben respetar".



Sin embargo, como el acuerdo fue alcanzado en forma privada y no en una negociación ante el Ministerio de Trabajo, el sindicalista estimó que el acuerdo salarial "no necesita ser homologado" por la cartera que conduce Jorge Triaca.



"No necesita ser homologado. Hemos hablado de este tema con los abogados del gremio", insistió.

Hugo Moyano señaló en ese marco que "el aumento se logró y hay que pagarlo, le guste al ministro (Triaca) o no, al presidente (Mauricio Macri) o a (Luis) Caputo", el nuevo titular del Banco Central.



"Esto se logró y hay que pagarlo. Y si no que se atengan a las consecuencias", advirtió en declaraciones a los medios de prensa.



Además, Moyano resaltó que en el acuerdo alcanzado entre su sindicato y la cámara empresarial del sector “hay una cláusula de revisión”.



Si bien dispuso levantar los dos días de huelga previstos para el martes y miércoles 26 y 27 de junio, Hugo Moyano confirmó la adhesión de Camioneros al paro general que la CGT convocó para el próximo lunes 25 al asegurar que la entidad gremial que lidera "es solidaria con los demás trabajadores que llevan adelante un justo reclamo".