"En medio de esta crisis, el pueblo ha mantenido una actitud prudente, responsable, por eso estoy seguro de que es el pueblo quien más va a cuidar la democracia”, aseguró el jefe del Sindicato de Camioneros y ex titular de la CGT, Hugo Moyano. Crítico de las medidas de último momento que ha tomado el gobierno tras la derrota en las PASO, auguró que “en octubre se va a sumar mucha más gente a la decisión de terminar con esto”.

En una entrevista en el programa “Di Sandro tiene la posta” -por Crónica HD-, Moyano señaló que “hay funcionarios que quieren huir del gabinete porque estos son guapos cuando tienen el poder, pero cuando lo pierden, huyen”. Y aseguró: “Lo que hacía el Presidente (Mauricio Macri) era cómico. Ahora ya es vergonzoso”.

Moyano contó que habló con Alberto Fernández para felicitarlo por la gran victoria en las elecciones primarias. “Él tiene una gran voluntad de sacar al país adelante. Va a ser un gobierno que con él y con la experiencia adquirida por la ex presidenta en sus dos mandatos, no se repetirán algunos errores y vamos a sacar al país adelante, estoy convencido”.

Contundente, el líder gremial aseguró: “No habrá actitud de venganza”.

El actual presidente del club Independiente fue uno de los pocos que antes de los comicios vaticinó un amplio triunfo del Frente de Todos. “Hay diez puntos de diferencia”, había anticipado. “Estaba seguro de que la diferencia iba a ser mayor, pero como había tantas maniobras que apoyaban al gobierno, puse esa cifra”. Y explicó: “Para nosotros era esperable, porque por el contacto que tenemos con el trabajador, con el pequeño y mediano empresario, sabíamos que esto no iba para más. Este presidente no ha tenido la capacidad ni la voluntad de hacer las cosas para que a los argentinos les vaya mejor. Estaba convencido de que la gente no lo iba a votar, no se iba a volver a equivocar”.

Sin embargo, agregó Moyano, “son tan incapaces que hasta no saben evaluar que han perdido. La gente ha tenido un rechazo tremendo. Un repudio que se ha demostrado en las urnas. Y de eso parece que no se dan cuenta. Se victimizan para tratar de tapar la realidad”.

“Vamos a salir adelante. No merecemos que muchísima gente viva en las condiciones que vive”, finalizó Hugo Moyano.