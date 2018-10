Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

La decisión de un fiscal de pedir la detención del sindicalista Pablo Moyano, hijo de Hugo, desató un cruce mediático entre el gremio de los camioneros y el gobierno nacional. Pablo Moyano, quien actualmente está en Singapur y deberá volver al país entre el miércoles y jueves próximo, salió a denunciar una persecución política.

El pedido de detención de Pablo Moyano lo efectuó el viernes último el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, acusándolo de irregularidades en el Club Atlético Independiente. El juez Luis Carzoglio deberá definir si acepta el pedido de la fiscalía a mediados de la semana próxima, en coincidencia con el regreso de Moyano hijo desde el exterior.

Es por este motivo que Pablo Moyano indicó que espera "que no hagan el show de querer detenerme en Ezeiza". Por su parte, Hugo Moyano consideró que las imputaciones en torno a su hijo tienen el objetivo de desviar la atención de la sociedad por los precios de las tarifas de gas. "Es un disparate total, yo no pude todavía hablar con él porque está en un viaje programado hace tres meses, y lo aclaro porque ahora van a decir que se quiso fugar", aclaró Moyano padre sobre el destino donde se encuentra su hijo, quien participa de una reunión internacional de la Federación de Trabajadores del Transporte. Del lado del gobierno, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, opinó sobre el casi y aseguró que "todavía no entienden que ahora somos todos iguales ante la ley".

La causa judicial

La fiscalía investiga en concreto una cuenta en el exterior que se habría utilizado en operaciones de compra-venta de jugadores de Independiente, y la Justicia sospecha que se usó para presuntas maniobras de lavado de dinero.

Hugo Moyano insistió que la cuenta en cuestión fue abierta por el ex presidente de los "Diablos" de Avellaneda, Javier Cantero, y también disparó contra Florencia Arieto, quien trabajaba en Independiente y actualmente es asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Si tengo que ir en cana iré en cana. Yo ya lo dije hace siete meses: sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila porque no firmé la reforma laboral, porque no firmé el 15 por ciento para los camioneros, no firmé el cambio de convenio a la baja para los camioneros", afirmó Pablo Moyano.

En tanto, tras conocerse la decisión de la fiscalía de impulsar la detención de Pablo, el nuevo Frente Sindical que lanzó el moyanismo, crítico del gobierno, se declaró en estado de "alerta y movilización".