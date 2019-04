El Secretario Adjunto de Camioneros Pablo Moyano cuestionó en duros términos a la conducción de la CGT por no adherir al paro del 30 de abril, al sostener que "que esta CGT hable de paros, es como que (el odontólogo Ricardo) Barreda (condenado por asesinar a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra) hable de la familia", al referirse a la negativa de algunos sindicalistas de la central obrera de sumarse a esa huelga.



En diálogo con Radio El Destape, Moyano aseveró que el paro "será contundente, más allá de que los dirigentes no han adherido a un paro legítimo, los trabajadores no aguantan más esta política económica de desocupación, tarifazos, despidos e inflación".



Respecto de la decisión de la CGT de no adherir, el sindicalista consideró que, igualmente "muchos de sus trabajadores van a adherir a este paro: se van a sorprender porque hay muchos delegados que integran la comisión de la CGT que van a acompañar".



Y agregó: "Ayer escuchaba a Carlos Acuña criticando el 'paro de Moyano'; pero no es el 'paro de Moyano' sino de muchísimas organizaciones gremiales peleando contra este modelo económico: que hablen de paro es lo mismo que Barreda hable de la familia, porque estos dirigentes entregaron las conquistas de años de los trabajadores".



Moyano fue consultado sobre las elecciones y sostuvo: "ojalá que la unidad que se dio el sábado en Avellaneda sea el comienzo de la unidad del peronismo total", y dijo aguardar por una "gran PASO" donde se elija "un candidato o candidata que represente la defensa de las paritarias, el trabajo argentino y a los jubilados".



Y también manifestó su deseo de que Sergio Massa "participe en esa PASO", aunque se diferenció de Roberto Lavagna, a quien consideró como "la continuidad de este modelo económico o su profundización", ya que "está a favor de la flexibilización laboral".