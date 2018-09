Hugo Moyano, secretario general de Camioneros, aseguró que están haciendo "el esfuerzo para reunir al peronismo, con mucha gente joven y capaz" pero al mismo tiempo subrayó que "si no hay otro" candidato, la senadora, Cristina Kirchner será la principal postulante para 2019.



En declaraciones a Radio Mitre, este sábado, Moyano sostuvo que no hay que "apresurar los tiempos" para inclinarse o apoyar a un candidato. Y en esa línea, declaró que "si aparece alguien que pueda llevar adelante una política que termine con el hambre, que termine con las necesidades, bienvenido sea".



Durante la entrevista, el ex líder de la CGT aclaró en referencia a la posibilidad de que la ex presidenta Kirchner se postule que: "Si no hay otro, tendrá que ser ella si está en condiciones". Mientras que recordó el tiempo que estuvo peleado con Cristina, situación por la cual encabezó cinco paros generales contra su gestión. Recordando que además, él le brindó respaldó la candidatura presidencial de Mauricio Macri.



Más tarde subrayó el "esfuerzo" realizado "para reunir al peronismo" y aclaró que "vale la pena, porque hay mucha gente capaz, mucha gente joven para llevar adelante una política que termine con el hambre”.



Por otra parte, Moyano rechazó que su enfrentamiento con Macri sea por las causas en su contra que atiende la Justicia. Al respecto dijo: "Si yo estuviera preocupado por las causas judiciales, andaría arrastrándome como una víbora. ¿Alguna vez me vieron arrastrar como una víbora con un Gobierno de turno? Nunca. jamás. Yo no soy muy guapo, pero lo disimulo bien. A mí no me van a venir a correr con la parada".



Por último, negó una "desestabilización" contra el Gobierno macrista y sentenció: "Todos queremos que termine el mandato".