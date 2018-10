El jefe del gremio de camioneros, Hugo Moyano, advirtió que impulsará "ir al paro" si el miércoles los empresarios del sector "no vienen con una propuesta aceptable" de aumento salarial, luego de que le ofrecieran una suba del 7 por ciento cuando él reclamaba 17 por ciento. Además, para justificar su decisión de convocar a una nueva huelga del sector Moyano consideró que los empresarios "no lo entienden de otra forma".

"No hay otra salida", argumentó Moyano ante delegados sindicales tras la reunión que mantuvo con autoridades de la federación que agrupa a las empresas del transporte de cargas (Fedeac), en la sede de Callao al 100 de la Secretaría de Trabajo, donde el gremialista planteó que una pauta paritaria anual del orden del 42 por ciento.

Al término de la reunión, ante gran cantidad de afiliados que se concentraron en la avenida Callao, Moyano explicó que pidió un 17 por ciento de suba salarial, que se sumaría al 25 por ciento ya otorgado, lo que llevaría la paritaria al 42 por ciento anual, y lamentó que los empresarios presentaron una oferta del 7 por ciento, a la cual consideró "un chiste".

"Si no vienen con una propuesta aceptable, inevitablemente vamos a tener que ir al paro, no hay otra salida, porque no lo entienden de otra forma", advirtió el sindicalista que lleva más de treinta años al frente del gremio de camioneros.



A su vez, advirtió seguidamente que se cree que "amenazando a Hugo o Pablo Moyano nos vamos a doblegar. Están completamente equivocados. No demostramos el coraje que ellos dicen demostrar, en contra de los trabajadores; el coraje que tenemos nosotros son ustedes".