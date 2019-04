Tras el vergonzoso anuncio de cese de actividades de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, el gremialista Pablo Moyano comunicó un paro general para el próximo 30 de abril, al que se sumarán todos los sindicatos de la CGT críticos del ajuste de Cambiemos, la Multisectorial 21F, las dos CTA, movimientos sociales y la Izquierda.



"Hoy va a ser una jornada donde un sector muy importante del movimiento obrero va a decretar un paro general para el 30 de abril, en rechazo a la política económica del Gobierno que está despedazando el trabajo argentino", sostuvo Moyano en la breve pieza audiovisual de 50 segundos que inmediatamente fue viralizada.



Pablo Moyano anunció un paro para el próximo 30 de abril. pic.twitter.com/MBmtjSuUX8 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 11 de abril de 2019

El anuncio se difundió al mismo tiempo que en la sede del gremio metalúrgico Smata se producía la reunión del Frente Sindical donde participan regionales de la CGT. El fin es definir un "plan de lucha" en protesta al deterioro de la economía, la inflación, los despidos y la política tarifaria. A las 15 se leerá un comunicado al respecto.

Por su parte, el secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, salió al cruce y le dijo de todo a la CATT, que estipuló un paro nacional para el próximo 1º de mayo (Día del Trabajador)



Moyano, sostuvo hoy que "no es serio" el planteo formulado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que esta semana anunció que parará el 1 de mayo próximo para reclamar cambios en el impuesto a las Ganancias.



Por su parte, el secretario de la Unión Tranviaria Automotor, Roberto Fernández, redobló la apuesta al sostener que el transporte público de pasajeros hará paro todos los días feriados hasta que no se modifique el impuesto. Moyano afirmó que "por lo menos no es serio" anunciar esas medidas de fuerza "días feriados, cuando no trabaja nadie".



"Yo no entiendo esa forma en la que lo quieren plantear. Son días en los que trabaja sólo el 5 por ciento de la población", analizó el líder de Camioneros a El Destape radio. Por otra parte, criticó la actitud de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo ( CGT) en su relación con el Gobierno.



"Ellos dicen que si fuera por Moyano el país estaría parado, yo les digo que si esta CGT hubiera estado en la época de los militares, todavía estarían debatiendo con el Gobierno", apuntó.